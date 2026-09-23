Про це в ефірі 24 Каналу розповіла Політологиня, засновниця та генеральна директорка St. James's Foreign Policy Group Альона Глівко. За її словами, очільник Кремля Володимир Путін може розпочати нову хвилю мобілізації в будь-який момент, і для цього йому не потрібні додаткові приводи на кшталт атак на Москву чи нафтопереробні заводи.

Чому росіяни не протестуватимуть

Росія є тоталітарною державою, тому місцеве населення покірно сприйме будь-яке рішення влади. Громадяни країни-агресорки фундаментально не мають демократичних традицій та не готові виходити на протести задля захисту своїх прав.

Путін може мобілізувати населення на війну будь-коли. Йому не обов'язково потрібні українські удари чи ескалація,

– зазначила політологиня.

Альона Глівко додала, що диктатор чекав на завершення виборів, але масовий призов стане для нього останнім заходом через страх втратити владу.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Альони Глівко про вплив Китаю та США на війну в Україні та загрози з боку Росії для НАТО читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Ставка на найманців з КНДР та удари по тилу

Перш ніж відправляти на фронт більше росіян, керівництво Росії, ймовірно, намагатиметься залучити максимальну кількість іноземців. Незабаром на тимчасово окупованих територіях України може з'явитися значна кількість військових з Північної Кореї.

На цьому тлі українські атаки по російській інфраструктурі мають стратегічне значення. Вони змушують росіян усвідомити реальність війни та руйнують ворожу логістику в умовах недостатньої підтримки від західних партнерів.

Це єдиний спосіб насправді вдарити за лінію фронту ворога та перервати логістичне забезпечення, щоб завадити Путіну вести цю війну ще жорсткіше,

– висловилася Глівко.

Нагадаємо, що російська еліта вже готується до масової мобілізації після завершення так званих виборів. Водночас через страх перед відправкою на фронт та економічну кризу громадяни Росії масово планують втечу за кордон.

Політологиня про мобілізацію в Росії: відео