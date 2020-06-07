Сотни людей в Италии вышли на улицы Рима 7 июня, требуя отставки правительства. Протестующие недовольны политикой власти по преодолению коронавирусного кризиса и вреда, который тот причинил экономике и рабочим местам.

Сутички у Римі

Сутички спалахнули, коли один з представників протестувальників почав спілкуватися зі ЗМІ. Про це повідомляє BBC.

Важливо У містах Казахстану опозиція влаштувала протести: поліція почала затримувати активістів

Деякі демонстранти кидали пляшки й каміння у бік поліції, журналістів та фотографів, та кричали "журналісти, терористи". Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а також здійснила кілька арештів.



Антиурядові протести в Італії / Фото Getty Images

Ситуація з коронавірусом в Італії: головне

Від початку епідемії коронавірусу понад 33 800 людей померли та 234 000 заразилися, Італія стала однією з найбільш постраждалих країн світу .

. Італія вступила у завершальну фазу пом'якшення коронавірусних обмежень, дозволивши внутрішні подорожі між регіонами та відкривши кордони.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що уряд працює над прискоренням соціальних виплат і пообіцяв "серйозну податкову реформу".

і пообіцяв "серйозну податкову реформу". Магазини, кафе та ресторани знову відкрили свої двері, а туристичні пам'ятки почали приймати туристів.

Більше про те, кому дозволять в'їзд до Італії – читайте у матеріалі.