В столице Казахстана Нур-Султан и городе Алматы 6 июня оппозиция устроила митинги. Суд признал акции протеста оппозиционной партии и движения "Демократический выбор Казахстана" экстремистскими.

Правоохранители начали задерживать участников акции в Нур-Султане. Об этом сообщает издание Vласть.

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Первые задержания

Так, в столице Казахстана возле площади Независимости задержали 20 – 30 человек. Впоследствии полиция задержала людей в парке Ганди и на пересечении улиц Абая и Назарбаева.

В обед на проспекте Достык начали дезинфицировать улицу, пытаясь таким образом разогнать протестующих. Акции протеста продолжаются более 4 часов. Лидер Демократической партии Жанболат Мамай и группа его сторонников объявили, что не оставят место протеста, и объявили голодовку.

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Что требуют митингующие

Протестующие требуют от власти проведения кредитной амнистии и возвращения земли и объектов, переданных в частную собственность. Лидер Демократической партии Жанболат Мамай настаивает, чтобы к протестующим вышел официальный представитель президента.

В то же время его заместитель призвал людей разойтись, утверждая, что они подали заявку на проведение митинга по старой форме, а новая вступила в силу с 6 июня. Ранее главный санврач Алматы утверждал, что митинги в городе угрожают эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Протесты в Казахстане / Фото Vласть