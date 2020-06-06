У столиці Казахстану Нур-Султан та місті Алмати 6 червня опозиція влаштувала мітинги. Суд визнав акції протесту опозиційної партії та руху "Демократичний вибір Казахстану" екстремістськими.

Правоохоронці почали затримувати учасників акції в Нур-Султані. Про це повідомляє видання Vласть.

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Перші затримання

Так, у столиці Казахстану біля площі Незалежності затримали 20 – 30 людей. Згодом міліція затримала людей у парку Ганді та на перетині вулиць Абая і Назарбаєва.

В обід на проспекті Достик почали дезінфікувати вулицю, намагаючись таким чином розігнати протестувальників. Акції протесту тривають понад чотири години. Лідер Демократичної партії Жанболат Мамай та група його прихильників оголосили, що не полишатимуть місце протесту, й оголосили про голодування.

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Що вимагають мітингувальники

Протестувальники вимагають від влади проведення кредитної амністії та повернення землі й об'єктів, переданих у приватну власність. Лідер Демократичної партії Жанболат Мамай наполягає, щоб до протестувальників вийшов офіційний представник президента.

Водночас його заступник закликав людей розійтися, стверджуючи, що вони подали заявку на проведення мітингу за старою формою, а нова набула чинності з 6 червня. Раніше головний санлікар Алмати стверджував, що мітинги в місті загрожують епідеміологічній ситуації з коронавірусом.

Протести у Казахстані / Фото Vласть