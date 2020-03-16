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      У Казахстані пранкер вдавав, що хворіє на коронавірус та лякав людей: його заарештували

      - Читать новость на русском
      Пранкера заарештували на 10 діб / www.kt.kz

      Поліція Казахстану на 10 діб заарештувала пранкера, що зображав хворого на коронавірус. Він безперестанку кашляв і лякав пасажирів метрополітену міста Алма-Ати. Відео реакції людей пранкер публікував в інстаграмі.

      Правоохоронці побачили відео правопорушення в інстаграмі 23-річного чоловіка. На ньому він імітував безперервний кашель у метро, пише Kazakhstan Today.

      Важливо Все про коронавірус: 12 корисних статей

      Поліцейські затримали пранкера та звинуватили його у дрібному хуліганстві.

      Рішенням спеціалізованого міжрайонного адміністративного суду міста Алма-Ати він був підданий адміністративному арешту строком на 10 діб,
      – зазначила прессекретарка поліції Салтанат Азірбек.

      Перед початком судового процесу затриманий публічно вибачився перед громадянами.

      Зауважимо, що у Казахстані підтвердили 6 випадків захворювання на китайський коронавірус. 

      Симптоми коронавірусу

      • висока температура, яка стабільно тримається;
      • погіршення загального стану;
      • втрата апетиту;
      • часте дихання, виникає задишка;
      • слабкість, млявість, зниження активності;
      • кашель різної інтенсивності.

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      Коронавірус у світі: головне

      • Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 71 тисяч людей.
      • 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан.
      • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. В країні зафіксували 1 266 смертельних випадків від коронавірусу.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Поліція Новини Казахстану Арешт
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