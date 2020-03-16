У Казахстані пранкер вдавав, що хворіє на коронавірус та лякав людей: його заарештували

Поліція Казахстану на 10 діб заарештувала пранкера, що зображав хворого на коронавірус. Він безперестанку кашляв і лякав пасажирів метрополітену міста Алма-Ати. Відео реакції людей пранкер публікував в інстаграмі.

Правоохоронці побачили відео правопорушення в інстаграмі 23-річного чоловіка. На ньому він імітував безперервний кашель у метро, пише Kazakhstan Today.

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Поліцейські затримали пранкера та звинуватили його у дрібному хуліганстві.

Рішенням спеціалізованого міжрайонного адміністративного суду міста Алма-Ати він був підданий адміністративному арешту строком на 10 діб,

– зазначила прессекретарка поліції Салтанат Азірбек.

Перед початком судового процесу затриманий публічно вибачився перед громадянами.

Зауважимо, що у Казахстані підтвердили 6 випадків захворювання на китайський коронавірус.

Симптоми коронавірусу

висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, виникає задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності.

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Коронавірус у світі: головне

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 71 тисяч людей.

13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. В країні зафіксували 1 266 смертельних випадків від коронавірусу.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



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