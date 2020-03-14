МВС пропонує карати людей, які заражають інших коронавірусом, – Шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що у Міністерстві внутрішніх справ України нібито розробили зміни до законодавства. Згідно з ними, людина, яка самовільно залишає місця обсервації та заражає коронавірусом інших, має нести кримінальну відповідальність.

Нібито текст документу з відповідними змінами Шабунін опублікував у своєму телеграмі.

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Він переконаний, що парламент планує найближчим часом розглянути законопроєкт на позачерговому засіданні.

За що може бути передбачена кримінальна відповідальність

За зараження людини інфекційною хворобою

Згідно з пропозиціями, кримінальну відповідальність хочуть передбачити за зараження особливо небезпечною чи небезпечною інфекційною хворобою. Стаття може передбачати:

до 3 місяців арешту;

обмеженням волі до п'яти років;

позбавленням волі на строк до 3 років.

За ухилення від лікування

Пропонується також карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухилення від лікування осіб, які хворі на небезпечну інфекційну хворобу, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

За недотримання обсервації чи карантину

Крім того, за самовільне залишення місця обсервації чи карантину, особою, яка була поміщена для їх проходження, аби не розповсюджувати особливо небезпечну чи небезпечну інфекційну хворобу, пропонується карати позбавленням волі на строк до трьох років.

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За приховування інформації про захворювання

За приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей щодо захворюваності інфекційними хворобами — штрафом або позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, або до трьох років обмеженням волі.

Автори проєкту не уточнюють, яким чином буде визначатися "небезпечність" хвороби та чи, наприклад, підпадатиме під кримінал контактування хворого на звичайний грип з іншими людьми,

– зазначив Шабунін.

Зазначимо, наразі в Кримінальному кодексі України існує стаття про "Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини". Вона передбачає арешт до 3 місяців або до п'яти років позбавлення волі.

Коронавірус в Україні : основне

Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом, одна жінка померла. Через важкий стан її життя не вдалося врятувати.

зараження коронавірусом, одна жінка померла. Через важкий стан її життя не вдалося врятувати. Наразі наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та люди, з якими вона контактувала. Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом правоохоронців. У Радомишлі оголосили надзвичайний стан.

Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію.

Однак громадяни України можуть повернутися. Усіх, хто повертається з країн, де багато заражених, відправлятимуть на обсервацію. У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин. Там скасували навчання, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.



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