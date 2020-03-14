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      00:57, 25 июля 2019
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      МВД предлагает наказывать людей, которые заражают других коронавирусом, – Шабунин

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      Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что в Министерстве внутренних дел Украины якобы разработали изменения в законодательство. Согласно им, человек, который самовольно оставляет места обсервации и заражает коронавирусом других, должен нести уголовную ответственность.

      Якобы текст документа с соответствующими изменениями Шабунин опубликовал в своем телеграмме.

      Обратите внимание Аваков рассказал, что вскоре ограничения из-за коронавируса будут жестче

      Он убежден, что парламент планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект на внеочередном заседании.

      За что может быть предусмотрена уголовная ответственность

      • За заражение человека инфекционной болезнью

      Согласно предложениям, уголовную ответственность хотят предусмотреть за заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью. Статья может предусматривать:

      • до 3 месяцев ареста;
      • ограничением свободы до пяти лет;
      • лишением свободы на срок до 3 лет.
      • За уклонение от лечения

      Предлагается также наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, которые больные опасной инфекционной болезню, если это повлекло тяжкие последствия.

      • За несоблюдение обсервации или карантина

      Кроме того, за самовольное оставление места обсервации или карантина, особой, которая была помещена для их прохождения, чтобы не распространять особо опасную или опасную инфекционную болезнь, предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет.

      Важно Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция

      • За сокрытие информации о заболевании

      За сокрытие или умышленное искажение должностным лицом сведений о заболеваемости инфекционными болезнями — штрафом или лишением права занимать определенные должности до 3 лет или до 3 лет ограничением свободы.

      Авторы проекта не уточняют, каким образом будет определяться "опасность" болезни и или, например, подпадает ли под криминал контактирование больного обычным гриппом с другими людьми,
      – отметил Шабунин.

      Отметим, сейчас в Уголовном кодексе Украины существует статья о "Сознательном подвержению другого лица опасности заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью, являющейся опасной для жизни человека". Она предусматривает арест до 3 месяцев или до пяти лет лишения свободы.

      Коронавирус в Украине : главная

      • По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом, одна женщина скончалась. Из-за тяжелого состояния ее жизнь не удалось спасти.
      • Сейчас под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и люди, с которыми она контактировала. Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным присмотром правоохранителей. В Радомышле объявили чрезвычайное положение.
      • Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Однако граждане Украины могут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где много зараженных, будут отправлять на обсервацию.
      • В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин. Там отменили учебу, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Арест Законодательство Министерство внутренних дел Лечение Коронавирус в Украине Чрезвычайное положение Новости Украины
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