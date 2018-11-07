Митинг "евробляхеров" в Киеве: что предложили нардепы

Утром, 7 ноября, под Верховной Радой собралось на акцию протеста около двух тысяч митингующих и несколько сотен автомобилей. "Евробляхеры" требуют от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин. В июле 2018 года такой законопроект приняли в первом чтении, и после этого народные депутаты не возвращались к документу.

Митингующие требуют, чтобы депутаты 8 ноября рассмотрели законопроект, которым отменят акциз на растаможку автомобилей. А также оставить налог на добавленную стоимость, в пенсионный фонд и военный сбор.

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Мы просили, чтобы Кабмин приобщил нас к обсуждению правок к законопроекту. Мы не были приобщены. Мы понимаем, что депутаты и весь комитет выразили свою четкую позицию – что они с автоолигархами, а не с народом,

– отметил активист "АвтоЕвроСилы".

Комитет по вопросам налогообложения не поддержал поправки, которые вносили активисты и общественное движение.

Если есть желание людей оставить этот автомобиль для использования хотя бы на несколько лет, то они приобретут автомобиль десятилетний, но не двадцатилетний,

– прокомментировала председатель комитета ВР по вопросам налогообложения Нина Южанина.

"Для того, чтобы предотвратить ввоз старых транспортных средств, которые, возможно, являются экологически более опасными для нашей окружающей среды, предлагается этим законопроектом установить высокие ставки акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля. То есть чем старее машина, тем больше ставка акцизного налога", – пояснила нардеп Татьяна Острикова.

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Если депутаты не поддержат требования протестующих, те намерены продолжать бессрочную акцию и заблокировать центральные улицы Киева.