Крищенко объяснил, почему полиция решила разогнать протестующих под Радой

Правоохранители решили зачистить улицу Грушевского после того, как протестующие отказались прекратить установку палаток посреди улицы. О них полицию не предупреждали.

Организаторы акции заявили лишь об установлении сцены и шатра на площади Конституции перед Радой, об этом сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга.

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Крищенко добавил, что об установлении палаток на улице Грушевского в заявке не упоминали.

Примерно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция общалась с ними и пыталась в формате диалога (объяснить – 24 канал), чтобы этого не делали,

– сказал он.

Начальник полиции добавил, что правоохранители применили "необходимую силу" после того, как протестующие отказались выполнить требования. Кроме того, по словам Крищенко, тогда же начались провокации против полицейских.

"Ближе к 14 часам группы людей начали перфораторами в асфальте делать отверстия, устанавливать палатки, тогда было принято решение оттеснить их и эти палатки изъять, чтобы не перекрывать улицу Грушевского", – добавил Корищенко.

С помощью к медикам после столкновений под Радой обратились 17 правоохранителей. Медицинская помощь понадобилась еще двум гражданским. В киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояний с правоохранителями.

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