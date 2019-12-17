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      Крищенко объяснил, почему полиция решила разогнать протестующих под Радой

      8 Читати новину українською
      / Андрей Костюк (24 канал)

      Правоохранители решили зачистить улицу Грушевского после того, как протестующие отказались прекратить установку палаток посреди улицы. О них полицию не предупреждали.

      Организаторы акции заявили лишь об установлении сцены и шатра на площади Конституции перед Радой, об этом сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга.

      Смотрите: Стычки на митинге против рынка земли: пострадали журналисты и полицейские – видео

      Крищенко добавил, что об установлении палаток на улице Грушевского в заявке не упоминали.

      Примерно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция общалась с ними и пыталась в формате диалога (объяснить – 24 канал), чтобы этого не делали,
      – сказал он.

      Начальник полиции добавил, что правоохранители применили "необходимую силу" после того, как протестующие отказались выполнить требования. Кроме того, по словам Крищенко, тогда же начались провокации против полицейских.

      "Ближе к 14 часам группы людей начали перфораторами в асфальте делать отверстия, устанавливать палатки, тогда было принято решение оттеснить их и эти палатки изъять, чтобы не перекрывать улицу Грушевского", – добавил Корищенко.

      С помощью к медикам после столкновений под Радой обратились 17 правоохранителей. Медицинская помощь понадобилась еще двум гражданским. В киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояний с правоохранителями.

      Что надо знать о столкновениях под Верховной Радой?

      • Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.
      • Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1,5-2 тысяч человек.
      • Протестующие никого не выпускали из парламента. Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части возле здания Верховной Рады. Полиция снесла их. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.
      • Похожие протесты прошли по всей Украине.
      • Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов 17 декабря открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады. Он отметил, что об этом договорились все фракции и депутатские группы.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Рынок земли Столкновения под Радой Верховная Рада столкновения Новости политики
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