Крищенко объяснил, почему полиция решила разогнать протестующих под Радой
Правоохранители решили зачистить улицу Грушевского после того, как протестующие отказались прекратить установку палаток посреди улицы. О них полицию не предупреждали.
Организаторы акции заявили лишь об установлении сцены и шатра на площади Конституции перед Радой, об этом сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга.
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Крищенко добавил, что об установлении палаток на улице Грушевского в заявке не упоминали.
Примерно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция общалась с ними и пыталась в формате диалога (объяснить – 24 канал), чтобы этого не делали,
– сказал он.
Начальник полиции добавил, что правоохранители применили "необходимую силу" после того, как протестующие отказались выполнить требования. Кроме того, по словам Крищенко, тогда же начались провокации против полицейских.
"Ближе к 14 часам группы людей начали перфораторами в асфальте делать отверстия, устанавливать палатки, тогда было принято решение оттеснить их и эти палатки изъять, чтобы не перекрывать улицу Грушевского", – добавил Корищенко.
С помощью к медикам после столкновений под Радой обратились 17 правоохранителей. Медицинская помощь понадобилась еще двум гражданским. В киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояний с правоохранителями.
Что надо знать о столкновениях под Верховной Радой?
- Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.
- Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1,5-2 тысяч человек.
- Протестующие никого не выпускали из парламента. Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части возле здания Верховной Рады. Полиция снесла их. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.
- Похожие протесты прошли по всей Украине.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов 17 декабря открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады. Он отметил, что об этом договорились все фракции и депутатские группы.