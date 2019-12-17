Крищенко пояснив, чому поліція вирішила розігнати протестувальників під Радою

Правоохоронці вирішили зачистити вулицю Грушевського після того, як протестувальники відмовилися припинити встановлення наметів посеред вулиці. Про них поліцію не попереджали.

Організатори акції заявили лише про встановлення сцени та шатра на площі Конституції перед Радою, про це сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу.

Дивіться: Сутички на мітингу проти ринку землі: постраждали журналісти та поліцейські – відео

Крищенко додав, що про встановлення наметів на вулиці Грушевського у заявці не згадували.

Приблизно об 11 годині всупереч заявленим форматам акцій група людей намагалася виставити армійські намети на вулиці Грушевського. Поліція спілкувалася з ними та намагалася в форматі діалогу ( пояснити – 24 канал), щоб цього не робили,

– сказав він.

Начальник поліції додав, що правоохоронці застосували "необхідну силу" після того, як протестувальники відмовилися виконати вимоги. Окрім того, за словами Крищенка, тоді ж почалися провокації проти поліцейських.

"Ближче до 14 години групи людей почали перфораторами в асфальті робити отвори, встановлювати намети, тоді було прийнято рішення відтіснити їх і ці намети вилучити, щоб не перекривати вулицю Грушевського. ... Частина активістів почала застосовувати палиці та кидати каміння у бік правоохоронців", – додав Крищенко.

За допомогою до медиків після сутичок під Радою звернулися 17 правоохоронців. Медична допомога знадобилася ще двом цивільним. У київській поліції повідомили про 26 затриманих протестувальників внаслідок протистоянь з правоохоронцями.

Що треба знати про сутички під Верховною Радою?