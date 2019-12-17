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      Крищенко пояснив, чому поліція вирішила розігнати протестувальників під Радою

      836 Читать новость на русском
      / Андрій Костюк (24 канал)

      Правоохоронці вирішили зачистити вулицю Грушевського після того, як протестувальники відмовилися припинити встановлення наметів посеред вулиці. Про них поліцію не попереджали.

      Організатори акції заявили лише про встановлення сцени та шатра на площі Конституції перед Радою, про це сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу.

      Дивіться: Сутички на мітингу проти ринку землі: постраждали журналісти та поліцейські – відео

      Крищенко додав, що про встановлення наметів на вулиці Грушевського у заявці не згадували.

      Приблизно об 11 годині всупереч заявленим форматам акцій група людей намагалася виставити армійські намети на вулиці Грушевського. Поліція спілкувалася з ними та намагалася в форматі діалогу ( пояснити – 24 канал), щоб цього не робили,
      – сказав він.

      Начальник поліції додав, що правоохоронці застосували "необхідну силу" після того, як протестувальники відмовилися виконати вимоги. Окрім того, за словами Крищенка, тоді ж почалися провокації проти поліцейських.

      "Ближче до 14 години групи людей почали перфораторами в асфальті робити отвори, встановлювати намети, тоді було прийнято рішення відтіснити їх і ці намети вилучити, щоб не перекривати вулицю Грушевського. ... Частина активістів почала застосовувати палиці та кидати каміння у бік правоохоронців", – додав Крищенко.

      За допомогою до медиків після сутичок під Радою звернулися 17 правоохоронців. Медична допомога знадобилася ще двом цивільним. У київській поліції повідомили про 26 затриманих протестувальників внаслідок протистоянь з правоохоронцями.

      Що треба знати про сутички під Верховною Радою?

      • Вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.
      • Акцію протесту організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.
      • Протестувальники нікого не випускали з парламенту. Демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі Верховної Ради. Поліція знесла їх.У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.
      • Схожі протести відбулися по всій Україні.
      • Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині 17 грудня відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради. Він зазначив, що про це домовились всі фракції і депутатські групи.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Верховна Рада Ринок землі Сутички Сутички під Радою
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