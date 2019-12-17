Разумков достроково закрив вечірнє засідання Ради: фракції не порозумілися

Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради. Він зазначив, що про це домовились всі фракції і депутатські групи.

Цьому передували політичні консультації у зв’язку з можливим ухваленням цього тижня закону про ринок землі.

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Перед цим глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія припустив: Рада справді 17 грудня не працюватиме у пленарному режимі. Він висловив сподівання, що хоча б 18 грудня ситуація зміниться, і парламентарі до кінця тижня зможуть повернутися до нормального режиму роботи.

Хтось дуже не хоче, щоб депутатську недоторканність скасували, не хочуть щоб отримали додаткову фінансову допомогу сироти і пенсіонери старші 80 років. Це те, що ми хочемо розглянути у парламенті, а в інших фракціях кажуть "Ми не дамо вам так заробляти політичні бали". Цей зрив ніяк не пов’язаний із жодною "землею",

– заявив він.

Арахамія додав: якщо депутати з інших фракцій продовжать блокувати президію парламенту наступними днями, "слуги народу" будуть її "розблоковувати", імовірно, силовим методом.

У нас велика фракція, в них – маленькі, у нас є олімпійські чемпіони з боротьби, у них – здається, немає. Але я жартую, я не прихильник силових методів,

– додав політик.

Він також звинуватив опозиційні фракції у маніпуляції "через вулицю".

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"Пора кликати наших виборців під парламент, щоб не було такої ситуації", – сказав Арахамія.