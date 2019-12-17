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      Разумков досрочно закрыл вечернее заседание Рады: фракции не поладили

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      Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады. Он отметил, что об этом договорились все фракции и депутатские группы.

      Этому предшествовали политические консультации в связи с возможным принятием на этой неделе закона о рынке земли.

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      Перед этим глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия предположил: Рада действительно 17 декабря не будет работать в пленарном режиме. Он выразил надежду, что хотя бы 18 декабря ситуация изменится, и парламентарии до конца недели смогут вернуться к нормальному режиму работы.

      Кто-то очень не хочет, чтобы депутатскую неприкосновенность отменили, не хочет, чтобы получили дополнительную финансовую помощь сироты и пенсионеры старше 80 лет. Это то, что мы хотим рассмотреть в парламенте, а в других фракциях говорят "Мы не дадим вам так зарабатывать политические баллы". Этот срыв никак не связан ни с какой "землей",
      – заявил он.

      Арахамия добавил: если депутаты из других фракций продолжат блокировать президиум парламента в ближайшие дни, "слуги народа" будут ее "разблокировать", вероятно, силовым методом.

      У нас большая фракция, у них – маленькие, у нас есть олимпийские чемпионы по борьбе, у них – кажется, нет. Но я шучу, я не сторонник силовых методов,
      – добавил политик.

      Он также обвинил оппозиционные фракции в манипуляции "через улицу".

      В это время в Раде: Тимошенко в Раде заблокировала президиум и заняла место Разумкова: видео

      "Пора звать наших избирателей под парламент, чтобы не было такой ситуации", – сказал Арахамия.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Столкновения под Радой Рынок земли Верховная Рада Новости политики Слуга народа Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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