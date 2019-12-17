Тимошенко в Раде заблокировала президиум и заняла место Разумкова: видео

Юлия Тимошенко вместе с коллегами-депутатами по "Батькивщине" заблокировала президиум Верховной Рады. Таким образом, она и ее фракция протестуют против принятия закона о рынке земли.

Председатель парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук пытались что-то объяснить лидеру "Батькивщины".

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В то же время, депутаты от партии ОПЗЖ развернули огромный баннер с требованием не принимать закон о рынке земли.



Депутаты ОПЗЖ развернули баннер в Раде / фото Анастасии Крымовой

Смотрите видео, как депутаты блокируют президиум парламента:

Отметим, что в течении дня в Украине и под стенами Верховной Рады проходят митинги против принятия закона о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.

Митинг организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие около 1,5-2 тысяч человек.

Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части возле здания Верховной Рады. Полиция усилила охрану в центре Киева из-за анонсированых массовых акций. Похожие протесты происходят по всей Украине.

О рассмотрении законопроекта Верховной Радой

Перед заседанием Рады 17 декабря депутаты собрались на внеочередное заседание профильного комитета. Оно закончилось безрезультатно. А рассмотрение законопроекта о земельной реформе во втором чтении пока не стоит в повестке дня. Ведь ко второму чтению в него подали более 4 тысяч поправок. Хотя накануне председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада может начать рассматривать этот законопроект 17 декабря.

Что известно о законопроекте о рынке земли

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. В проект закона подали примерно 5 тысяч поправок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной громаде (ОТГ)

– не более 8% земли в области,

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроектие прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

По словам министра экономики Тимофея Милованова, если в Украине не запустить рынок земли, то ее экономика потеряет как минимум три процента ВВП, а это несколько миллиардов гривен.

Экономист Сергей Фурса отметил, что протесты против рынка земли еще больше ограничат права собственников земли. В то же время агробизнес будет продолжать получать свою сверхприбыль.

Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. А продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.

В каких странах продажа сельхозземли запрещена / Инфографика 24 канала

Митинг аграриев под Верховной Радой: смотрите онлайн