Тимошенко в Раді заблокувала президію і зайняла місце Разумкова: відео

Юлія Тимошенко разом з колегами-депутатами по "Батьківщині" заблокувала президію Верховної Ради. Таким чином, вона та її фракція протестують проти ухвалення закону про ринок землі.

Голова парламенту Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук намагалися щось пояснити лідерці "Батьківщини".

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Водночас, депутати від партії ОПЗЖ розгорнули величезний банер із вимогою не приймати закон про ринок землі.



Депутати ОПЗЖ розгорнули банер у Раді / фото Анастасії Кримової

Дивіться відео, як депутати блокують президію парламенту:

Відзначимо, що протягом дня в Україні та під стінами Верховної Ради відбуваються мітинги проти ухвалення закону про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.

Мітинг організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.

Демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі Верховної Ради. Поліція посилила охорону у центрі Києва через анонсовані масові акції. Схожі протести відбуваються по всій Україні .

Про розгляд законопроєкту Верховною Радою

Перед засіданням Ради 17 грудня депутати зібралися на позачергове засідання профільного комітету. Воно закінчилося безрезультатно. А розгляд законопроєкту про земельну реформу в другому читанні поки не стоїть у порядку денному. Адже до другого читання до нього подали понад 4 тисячі правок. Хоча напередодні голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія повідомив, що Рада може почати розглядати цей законопроєкт 17 грудня.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.

За словами міністра економіки Тимофія Милованова, якщо в Україні не запустити ринок землі, то її економіка втратить щойнаменше три відсотки ВВП, а це кілька мільярдів гривень.

Економіст Сергій Фурса зазначив, що протести проти ринку землі ще більше обмежать права власників землі. Водночас агробізнес продовжуватиме отримувати свої надприбутки.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. А продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

Мітинг аграріїв під Верховною Радою: дивіться онлайн