У 10 областях України аграрії перекрили дороги, протестуючи проти продажу землі: фото

У Києві, а також в 10 областях України – Херсонській, Полтавській, Харківській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях відбуваються акції проти скасування мораторію на продаж землі.

Мітингувальники перекривають дороги і закликають провести земельну реформу. Про це повідомляє "Всеукраїнська Аграрна Рада" на своїй фейсбук-сторінці.

До теми: Закон про ринок землі можуть не встигнути ухвалити до 2020 року: причини

Як повідомляють журналісти, через перекриття дороги мітингувальниками утворилися великі затори. Намагаючись об’їхати людей, зіткнулися вантажівка та бензовоз. Ніхто не постраждав.



Протестувальники також залучили сільгосптехніку під час мітингів / Всеукраїнська Аграрна Рада

Основні вимоги учасників акцій протесту – заборонити продаж землі сільгосппризначення іноземцям і кардинально зменшити її концентрацію в одних руках – до 5 тисяч гектарів.



Мітингувальники заблокували траси в Україні / Всеукраїнська Аграрна Рада

Водночас, урядовий квартал Києві також перекритий для руху транспорту через акцію проти ринку землі. На місці чергують правоохоронці. Там сталися сутички із застосуванням газу.

Мітинг організували низка політичних сил, серед яких ВО "Свобода", "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь 1,5-2 тисячі осіб.

Відзначимо, що в Україні майже 20 років діяв мораторій на продаж українських чорноземів: паї не можна ні купувати, ні продавати. Та вже за рік все має змінитися. 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону, який має відкрити ринок землі. Він не аби як налякав частину аграріїв. Найбільше українці бояться, що землю викуплять іноземці.

Та президент обіцяє: іноземці купуватимуть українську землю тільки після всенародного волевиявлення на референдумі.



В яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

Саме розглядом правок, а їх приблизно 4 тисяч, займаються у профільному комітеті Верховної Ради. І саме через їх величезну кількість парламентарі можуть не встигнути ухвалити законопроєкт до 2020 року. Однак вони заспокоюють, що ситуація є контрольованою.

Багато аграріїв лише зрадіють, якщо нардепи не встигнуть ухвалити нове законодавство до кінця року. А от для України це може обернутися зіпсованими стосунками з МВФ. Відкрити ринок землі – одна із вимог Фонду. Проте, у профільному комітеті Верховної Ради про це не чули.

Якщо обмежать продаж землі іноземцям, під заборону потраплять й іноземні банки. Тож, українські фермери зможуть брати кредити під заставу землі лише в банках з українським капіталом. А отже, їм не варто розраховувати на дешеві кредити.

Що думають українці про впровадження ринку землі: відео