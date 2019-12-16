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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Закон про ринок землі можуть не встигнути ухвалити до 2020 року: причини

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      Мітинги та акції протесту слід очікувати під Радою наступного тижня. Там мають розглянути законопроєкт про ринок землі у другому читанні. Від рішення парламентарів залежатиме, чи продаватимуть і купуватимуть українські чорноземи сільськогосподарського призначення. Нині вони під мораторієм, термін дії якого завершується у січні 2020 року.

      Нещодавно нардепи побилися у Верховній Раді, вимагаючи зняти з розгляду закон про ринок землі.

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      Аграрії перекривали головні магістралі країни на знак протесту, їхали до Києва і мітингували під Радою, приганяли техніку і приносили мертву свиню у труні – символ занепаду українського фермерства. 

      Мітинг під Радою

      А дехто з депутатів навіть обіцяв скласти мандат, якщо у законі не врахують поправку щодо референдуму. Мова йде про голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

      До слова, в Україні майже 20 років діяв мораторій на продаж українських чорноземів: паї не можна ні купувати, ні продавати. Та вже за рік все має змінитися. 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону, який має відкрити ринок землі. Він не аби як налякав частину аграріїв. Найбільше українці бояться, що землю викуплять іноземці. Та президент обіцяє: іноземці купуватимуть українську землю тільки після всенародного волевиявлення на референдумі.


      В яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

      Між першим і другим читанням у чинний проєкт закону будуть внесені правки. Право продавати й купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії,
      – наголосив Зеленський.

      Саме розглядом правок, а їх приблизно 4 тисяч, займаються у профільному комітеті Верховної Ради. І саме через їх величезну кількість парламентарі можуть не встигнути ухвалити законопроєкт до 2020 року. Однак вони заспокоюють, що ситуація є контрольованою. 

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

      Багато аграріїв лише зрадіють, якщо нардепи не встигнуть ухвалити нове законодавство до кінця року. А от для України це може обернутися зіпсованими стосунками з МВФ. Відкрити ринок землі – одна із вимог Фонду. Проте, у профільному комітеті Верховної Ради про це не чули.

      Важливо! Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      Якщо обмежать продаж землі іноземцям, під заборону потраплять й іноземні банки. Тож, українські фермери зможуть брати кредити під заставу землі лише в банках з українським капіталом. А отже, їм не варто розраховувати на дешеві кредити. 

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Інфографіка Верховна Рада Законодавство Ринок землі Слуга народу МВФ Кредит
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