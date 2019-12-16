Закон про ринок землі можуть не встигнути ухвалити до 2020 року: причини

Мітинги та акції протесту слід очікувати під Радою наступного тижня. Там мають розглянути законопроєкт про ринок землі у другому читанні. Від рішення парламентарів залежатиме, чи продаватимуть і купуватимуть українські чорноземи сільськогосподарського призначення. Нині вони під мораторієм, термін дії якого завершується у січні 2020 року.

Нещодавно нардепи побилися у Верховній Раді, вимагаючи зняти з розгляду закон про ринок землі.

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Аграрії перекривали головні магістралі країни на знак протесту, їхали до Києва і мітингували під Радою, приганяли техніку і приносили мертву свиню у труні – символ занепаду українського фермерства.

Мітинг під Радою

А дехто з депутатів навіть обіцяв скласти мандат, якщо у законі не врахують поправку щодо референдуму. Мова йде про голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

До слова, в Україні майже 20 років діяв мораторій на продаж українських чорноземів: паї не можна ні купувати, ні продавати. Та вже за рік все має змінитися. 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону, який має відкрити ринок землі. Він не аби як налякав частину аграріїв. Найбільше українці бояться, що землю викуплять іноземці. Та президент обіцяє: іноземці купуватимуть українську землю тільки після всенародного волевиявлення на референдумі.



В яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

Між першим і другим читанням у чинний проєкт закону будуть внесені правки. Право продавати й купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії,

– наголосив Зеленський.

Саме розглядом правок, а їх приблизно 4 тисяч, займаються у профільному комітеті Верховної Ради. І саме через їх величезну кількість парламентарі можуть не встигнути ухвалити законопроєкт до 2020 року. Однак вони заспокоюють, що ситуація є контрольованою.

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Багато аграріїв лише зрадіють, якщо нардепи не встигнуть ухвалити нове законодавство до кінця року. А от для України це може обернутися зіпсованими стосунками з МВФ. Відкрити ринок землі – одна із вимог Фонду. Проте, у профільному комітеті Верховної Ради про це не чули.

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Якщо обмежать продаж землі іноземцям, під заборону потраплять й іноземні банки. Тож, українські фермери зможуть брати кредити під заставу землі лише в банках з українським капіталом. А отже, їм не варто розраховувати на дешеві кредити.