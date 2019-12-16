Закон о рынке земли могут не успеть принять до 2020 года: причины

Митинги и акции протеста следует ожидать под Радой на следующей неделе. Там должны рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении. От решения парламентариев будет зависеть, будут ли продавать и покупать украинские черноземы сельскохозяйственного назначения. Сейчас они под мораторием, срок действия которого завершается в январе 2020 года.

Недавно нардепы подрались в Верховной Раде, требуя снять с рассмотрения закон о рынке земли.

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Аграрии перекрывали главные магистрали страны в знак протеста, ехали в Киев и митинговали под Радой, доставляли технику и приносили мертвую свинью в гробу – символ упадка украинского фермерства.

Митинг под Радой

А кое-кто из депутатов даже обещал сложить мандат, если в законе не учтут поправку относительно референдума. Речь идет о главе фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.

К слову, в Украине почти 20 лет действовал мораторий на продажу украинских черноземов: паи нельзя ни покупать, ни продавать. Но уже через год все должно измениться. 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который должен открыть рынок земли. Он сильно напугал часть аграриев. Больше всего украинцы боятся, что землю выкупят иностранцы. Но президент обещает: иностранцы будут покупать украинскую землю только после всенародного волеизъявления на референдуме.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

Между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании,

– подчеркнул Зеленский.

Именно рассмотрением правок, а их примерно 4 тысячи, занимаются в профильном комитете Верховной Рады. И именно из-за их огромного количества парламентарии могут не успеть принять законопроект до 2020 года. Однако они успокаивают, что ситуация является контролируемой.

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Много аграриев только обрадуются, если нардепы не успеют принять новое законодательство до конца года. А вот для Украины это может обернуться испорченными отношениями с МВФ. Открыть рынок земли – одно из требований Фонда. Однако, в профильном комитете Верховной Рады об этом не слышали.

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Если ограничат продажу земли иностранцам, под запрет попадут и иностранные банки. Поэтому, украинские фермеры смогут брать кредиты под залог земли только в банках с украинским капиталом. А значит, им не стоит рассчитывать на дешевые кредиты.