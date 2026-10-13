Об этом Сырский рассказал в интервью украинской службе BBC.

Что Сырский сказал о протестах с требованием его отставки?

Сырский заявил, что во время протестов находился на фронте.

Я был на фронте, и мне было непонятно, во-первых, почему речь шла о каких-то конфликтах и ультиматумах. А во-вторых, почему вопрос ставится именно таким образом министром с использованием этих протестов,

– сказал экс-главком.

Он подчеркнул, что решение об увольнении с должности принимает президент Украины.

Это решение президента, его полномочия, он увольняет с должности, я же не выводил людей на улицы,

– заявил он.

В интервью Сырский также объяснил причины разногласий с Михаилом Федоровым, который в то время возглавлял Министерство обороны. Речь шла не о личном конфликте, а о распределении средств на закупку вооружения и обеспечение потребностей армии.

Сырский утверждает, что министерство отдавало предпочтение отдельным видам беспилотников, не учитывая в полной мере заявки Генерального штаба. В частности, он упомянул наземные роботизированные комплексы и дальнобойные боеприпасы для артиллерии, финансирование которых, по его словам, было недостаточным.

Экс-главком пояснил, что закупки должны быть сбалансированными, ведь войскам нужны не только дроны, но и боеприпасы, транспорт и другое оборудование. Неравномерное распределение средств привело к дефициту отдельных видов вооружения.

Федоров ранее, со своей стороны, заявлял о препятствиях в работе со стороны Сырского и утверждал, что Минобороны сэкономило значительные средства благодаря тендерам на закупку снарядов и дронов.