Про це Сирський розповів в інтерв'ю українській службі ВВС.

Що Сирський сказав про протести з вимогою його звільнення?

Сирський заявив, що під час протестів перебував на фронті.

Я був на фронті і мені було незрозуміло, по-перше, чому мова йшла про якісь конфлікти та ультиматуми. А по-друге, чому питання ставиться от саме в такий спосіб міністром через використання оцих протестів,

– сказав ексголовком.

Він наголосив, що рішення про звільнення з посади ухвалює президент України.

Це рішення президента, його повноваження, він звільняє з посади, я ж не виводив людей на вулиці,

– заявив він.

В інтерв’ю Сирський також пояснив причини розбіжностей із Михайлом Федоровим, який на той час очолював Міністерство оборони. Йшлося не про особистий конфлікт, а про розподіл коштів на закупівлю озброєння та забезпечення потреб армії.

Сирський стверджує, що міністерство надавало перевагу окремим видам безпілотників, не враховуючи повною мірою заявки Генерального штабу. Зокрема, він згадав наземні роботизовані комплекси та далекобійні боєприпаси для артилерії, фінансування яких, за його словами, було недостатнім.

Ексголовком пояснив, що закупівлі мають бути збалансованими, адже військам потрібні не лише дрони, а й боєприпаси, транспорт та інше обладнання. Нерівномірний розподіл коштів призвів до дефіциту окремих видів озброєння.

Федоров раніше, зі свого боку, заявляв про перешкоди в роботі з боку Сирського та стверджував, що Міноборони заощадило значні кошти завдяки тендерам на закупівлю снарядів і дронів.