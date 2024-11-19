На месте протеста было много флагов Грузии, Украины и Евросоюза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Смотрите также В Грузии главу ЦИК облили черной краской: он утвердил результаты выборов в парламент

В Тбилиси разогнали протест оппозиции

17 ноября оппозиция заявила, что акция приобретет новые форматы, и это может стать неожиданностью для власти. Еще вечером воскресенья было перекрыто движение возле главного корпуса Тбилисского госуниверситета и объявлена 24-часовая "предупредительная" акция.

Все пути к месту протеста грузины заблокировали автомобилями, автобусами и строительными мешками.

В палаточном городке организовали склад с одеялами, ковриками, а также "кафе", где раздавали чай, кофе, фрукты и еду. Подвезли туда также канистры и дрова для обогрева.

Однако в ночь на 19 ноября в палаточный городок прибыло большое количество полицейских и спецназовцев с водометами, дубинками и щитами.

Спецназовцы собирались на месте протеста в Грузии: смотрите видео

Они вырывали из рук митингующих флаги, оттесняли их с двух сторон, а палаточный городок снесли за несколько минут.

Силовики разогнали митинг в Грузии: смотрите видео

Всего против 200 – 300 протестующих вышло около тысячи сотрудников полиции и спецотрядов.

Затем на место прибыли коммунальщики, которые эвакуировали машины, которыми были заблокированы дороги.

В Тбилиси зачистили палаточный городок оппозиции: смотрите видео

Даже после разгона протестующих на место продолжали прибывать силовики. При этом оппозиция заявила, что их акции продолжатся в другом или же на том же месте.