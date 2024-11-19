На місці протесту було багато прапорів Грузії, України та Євросоюзу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".
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У Тбілісі розігнали протест опозиції
17 листопада опозиція заявила, що акція набуде нових форматів, і це може стати несподіванкою для влади. Ще увечері неділі було перекрито рух біля головного корпусу Тбіліського держуніверситету та оголошено 24-годинну "попереджувальну" акцію.
Усі шляхи до місця протесту грузини заблокували автомобілями, автобусами та будівельними мішками.
У наметовому містечку організували склад із ковдрами, килимками, а також "кафе", де роздавали чай, каву, фрукти та їжу. Підвезли туди також каністри та дрова для обігріву.
Однак у ніч на 19 листопада до наметового містечка прибула велика кількість поліцейських та спецпризначенців з водометами, кийками та щитами.
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Вони виривали з рук мітингарів прапори, відтісняли їх з двох боків, а наметове містечко знесли за декілька хвилин.
Силовики розігнали мітинг у Грузії: дивіться відео
Загалом проти 200-300 протестувальників вийшло близько тисячі співробітників поліції та спецзагонів.
Потім на місце прибули комунальники, які евакуювали автівки, якими було заблоковано дороги.
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Навіть після розгону протестувальників на місце продовжували прибувати силовики. При цьому опозиція заявила, що їхні акції продовжаться в іншому або ж на тому самому місці.