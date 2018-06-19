Митинги афганцев и шахтеров у парламента – скрытая игра, – политолог

Протесты афганцев и шахтеров возле Верховной Рады беспредметные и похожи на спланированную акцию, чтобы всколыхнуть работу парламента. У забастовщиков нет особой позиции по конкретным законопроектам.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По словам политолога, на законодательном уровне в последнее время не принимались документы об ограничениях социальных стандартов для афганцев.

На этой сессионной неделе в повестке дня нет законопроектов, связанных с сокращением льгот или выплат афганцам. Митингующие не выдвигают требований, касающихся ухудшения пенсионного или социального обеспечения или иных прав, связанных с их особым правовым статусом ветеранов войны. И требования не конкретные, и нет оснований,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

Также, как отмечает эксперт, непонятно, шахтеры каких именно шахт вышли на акции протеста. В частности, на согласительном совете парламента 18 июня лидер "Оппоблока" Юрий Бойко заявил о задолженности зарплат за полгода работникам одной из шахт на Донбассе. Однако вряд ли они бы так быстро смогли добраться до Киева. Если говорить о Волынском угольном бассейне, то там задолженности по зарплатам постепенно погашаются.

Есть вопросы к качественному составу участников этого митинга, в том числе шахтеров. Их нельзя идентифицировать. И в данном случае надо говорить не о народных депутатах, а о Министерстве энергетики и угольной промышленности. К ним надо идти с акциями протеста. Если это скрытая игра, то кто-то хочет показать свою силу управлять группой и массой людей, которые представляют определенные социальные группы,

– считает Вигиринський.

Напомним, 19 июня в Верховную Раду с протестами вышли люди, которые называют себя "шахтерами" и "афганцами". В митинге принимают участие до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот. Митинг перерос в столкновения с правоохранителями.