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Мітинги афганців і шахтарів біля парламенту – прихована гра, – політолог

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Хто вивів на страйк афганців і шахтарів?
Хто вивів на страйк афганців і шахтарів? / Главком

Протести афганців і шахтарів біля Верховної Ради безпредметні і схожі на сплановану акцію, щоб сколихнути роботу парламенту. В страйкарів немає особливої позиції щодо конкретних законопроектів.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За словами політолога, на законодавчому рівні останнім часом не приймалися документи щодо обмежень соціальних стандартів для афганців.

На цьому сесійному тижні в порядку денному немає законопроектів, пов’язаних із скороченням пільг чи виплат афганцям. Мітингарі не висувають вимог, які стосуються погіршення пенсійного чи соціального забезпечення чи інших прав, пов’язаних з їхнім особливим правовим статусом ветеранів війни. І вимоги не конкретні, і підстав немає,
– підкреслює Андрій Вігірінський.

Також, як зазначає експерт, не зрозуміло, шахтарі яких саме шахт вийшли на акції протесту. Зокрема, на погоджувальній раді парламенту 18 червня лідер "Опоблоку" Юрій Бойко заявив про заборгованість зарплат за півроку працівникам однієї з шахт на Донбасі. Однак навряд чи вони б так швидко дістатися Києва. Якщо говорити про Волинський вугільний басейн, то там заборгованості по зарплатах поступово погашаються.

Є питання до якісного складу учасників цього мітингу, в тому числі шахтарів. Їх не можна ідентифікувати. І в даному випадку треба говорити не про народних депутатів, а про Міністерство енергетики і вугільної промисловості. До них треба йти з акціями протесту. Якщо це прихована гра, то хтось хоче показати свою силу управляти групою і масою людей, які презентують певні соціальні групи,
– вважає Вігірінський.

Нагадаємо, 19 червня до Верховної Ради з протестами вийшли люди, які називають себе "шахтарями" та "афганцями". В мітингу беруть участь до 2 тисяч представників ветеранських організацій та шахтарі. Вони вимагають збереження своїх пільг. Мітинг переріс у сутички з правоохоронцями.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада протести Протести шахтарів Сутички
Джерело: 24 Канал
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