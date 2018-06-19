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Під Радою сутички: фото і відео з місця подій

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Сутички під стінами Верховної Ради
Сутички під стінами Верховної Ради / 24 канал

Мітинги афганців та шахтарів під стінами Верховної Ради переросли у сутички з правоохоронцями.

Як повідомляє кореспондент 24 каналу з місця події, протестувальники, які називають себе "шахтарями" та "афганцями", проривають кордон правоохоронців.

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Верховна Рада сутички
Сутички під стінами Верховної Ради 19 червня 

Сутички під стінами Верховної Ради
Сутички під стінами Верховної Ради

мітинг сутички Верховна Рада
Мітинги під стінами Верховної Ради 19 червня переросли у сутички

мітинги сутички Верховна Рада
Мітинг шахтарів та афганців під Верховною Радою

Вони по одному виштовхують нацгвардійців, які кордоном стоять перед парламентом.

До мітингарів вийшла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона запропонувала створити ініціативну групу, яка б змогла вести переговори.

Відомо, що у мітингу під Верховною Радою беруть участь до 2 тисяч представників ветеранських організацій та шахтарі. Вони вимагають збереження своїх пільг.

Журналісти повідомляють, що під час спроби прориву мітингарів, правоохоронці застосували спецзасоби, зокрема, було помітне застосування сльозогінного газу. Зі сторони протестувальників у бік правоохоронців летіли пляшки та інші предмети.

Теги: Новини України Верховна Рада протести Протести шахтарів Сутички
Джерело: 24 Канал
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