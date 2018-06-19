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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Под Радой стычки: фото и видео с места событий

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Столкновения под стенами Верховной Рады
Столкновения под стенами Верховной Рады / 24 канал

Митинги афганцев и шахтеров под стенами Верховной Рады переросли в столкновения с правоохранителями.

Как сообщает корреспондент 24 канала с места события, протестующие, которые называют себя "шахтерами" и "афганцами", прорывают кордон правоохранителей.

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Верховна Рада сутички Столкновения под стенами Верховной Рады 19 июня

Сутички під стінами Верховної Ради Столкновения под стенами Верховной Рады 

мітинг сутички Верховна РадаМитинги под стенами Верховной Рады 19 июня переросли в столкновения

мітинги сутички Верховна Рада
Митинг шахтеров и афганцев под Верховной Радой

Они по одному выталкивают нацгвардейцев, которые стоят в оцеплении перед парламентом.

К митингующим вышла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она предложила создать инициативную группу, которая смогла бы вести переговоры.

Известно, что в митинге под Верховной Радой участвуют до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот.

Журналисты сообщают, что при попытке прорыва митингующих, правоохранители применили спецсредства, в частности, было заметно применение слезоточивого газа. Со стороны протестующих в сторону правоохранителей летели бутылки и другие предметы.

Теги: Новости Украины Верховная Рада протесты Протесты шахтеров столкновения
Источник: 24 Канал
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