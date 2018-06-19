Под Радой стычки: фото и видео с места событий
Митинги афганцев и шахтеров под стенами Верховной Рады переросли в столкновения с правоохранителями.
Как сообщает корреспондент 24 канала с места события, протестующие, которые называют себя "шахтерами" и "афганцами", прорывают кордон правоохранителей.
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Столкновения под стенами Верховной Рады 19 июня
Столкновения под стенами Верховной Рады
Митинги под стенами Верховной Рады 19 июня переросли в столкновения
Митинг шахтеров и афганцев под Верховной Радой
Они по одному выталкивают нацгвардейцев, которые стоят в оцеплении перед парламентом.
К митингующим вышла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она предложила создать инициативную группу, которая смогла бы вести переговоры.
Известно, что в митинге под Верховной Радой участвуют до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот.
Журналисты сообщают, что при попытке прорыва митингующих, правоохранители применили спецсредства, в частности, было заметно применение слезоточивого газа. Со стороны протестующих в сторону правоохранителей летели бутылки и другие предметы.