Под Радой стычки: фото и видео с места событий

Митинги афганцев и шахтеров под стенами Верховной Рады переросли в столкновения с правоохранителями.

Как сообщает корреспондент 24 канала с места события, протестующие, которые называют себя "шахтерами" и "афганцами", прорывают кордон правоохранителей.

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Столкновения под стенами Верховной Рады 19 июня

Столкновения под стенами Верховной Рады

Митинги под стенами Верховной Рады 19 июня переросли в столкновения



Митинг шахтеров и афганцев под Верховной Радой

Они по одному выталкивают нацгвардейцев, которые стоят в оцеплении перед парламентом.

К митингующим вышла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она предложила создать инициативную группу, которая смогла бы вести переговоры.

Известно, что в митинге под Верховной Радой участвуют до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот.

Журналисты сообщают, что при попытке прорыва митингующих, правоохранители применили спецсредства, в частности, было заметно применение слезоточивого газа. Со стороны протестующих в сторону правоохранителей летели бутылки и другие предметы.