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Митинги в Румынии: почему в стране снова возникли антикоррупционные протесты

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Митинги в Румынии
Митинги в Румынии / uapress.info

Люди в Бухаресте снова вышли на митинги против законов, которые затрудняют привлечение коррупционеров к ответственности. Они требуют досрочных парламентских выборов и отмены правок в систему правосудия, которые приняли накануне.

Возле здания парламента митингующие заблокировали дорожное движение.

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Дошло даже до столкновений между полицией и протестующими, уже восьмерых активистов задержали. Общество возмутилось тем, что действующая коалиция в парламенте изменила законы так, чтобы коррупционеров труднее было привлечь к ответственности.


Митинги против коррупции в Румынии

Оппозиция уверена, что от этой реформы выиграют непосредственно члены партии, поскольку многие из них находятся под следствием по подозрению в коррупции. Как известно, Румыния является одним из наиболее коррумпированных государств ЕС. С момента вступления в блок Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем.

Напомним, что в воскресенье вечером, 5 ноября, около 10 тысяч жителей Бухареста вышли на акцию протеста. Митингующие требуют от правящей коалиции отозвать из парламента Румынии законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.

Теги: Коррупция столкновения протесты Румыния
Источник: 24 канал
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