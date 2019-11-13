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      Митингующие напали на депутата "Слуги народа" Беленюка под Радой: видео

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      Нардепа "Слуги народа" Беленюка атаковали митингующие под Радой
      Нардепа "Слуги народа" Беленюка атаковали митингующие под Радой / Коллаж 24 канала

      Активисты, которые выступают против открытия рынка земли, устроили потасовку под Радой и напали на депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка. Однако, на месте были полицейские, которые и помогли нардепу пройти через разъяренную толпу.

      Инцидент случился уже после принятия законопроекта о внедрении рынка земли. Видео потасовки опубликовал телеканал "Наш".

      Главное: Рада поддержала законопроект о введении рынка земли

      Люди вышли на митинги под Верховную Раду утром 13 ноября. Одни выступали против открытия рынка земли, другие – против тестирования лекарств на животных. Главный радикал Олег Ляшко не упустил возможности напомнить о себе и поставил перед парламентом гроб со свиньей.

      Когда из Рады вышел народный депутат из фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, разъяренные протестующие напали на него и начали дергать за куртку. Правоохранителям пришлось выводить политика из толпы и защищать от активистов.

      Однако, митингующие так просто не сдались, начали потасовку с полицейскими и выкрикивали "позор".

      Беленюка под Радой атаковали разъяренные митингующие: видео

       

      Что предусматривает законопроект о рынке земли?

      Рада 13 ноября в первом чтении поддержала законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Следовательно, с 1 октября 2020 года можно будет продавать землю с/х назначения, причем любой формы собственности – государственной или частной.

      К теме: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      Купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

      Украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Относительно иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме.

      Що думають українці про продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Рынок земли Полиция Протесты столкновения Жан Беленюк
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