Мітингувальники напали на депутата "Слуги народу" Беленюка під Радою: відео

Активісти, які виступають проти відкриття ринку землі, влаштували штовханину під Радою і напали на депутата від "Слуги народу" Жана Беленюка. Проте, на місці були поліцейські, які й допомогли нардепу пройти розлючений натовп.

Інцидент трапився вже після прийняття законопроєкту про впровадження ринку землі. Відео штовханини опублікував телеканал "Наш".

Головне: Рада підтримала законопроєкт про впровадження ринку землі

Люди вийшли на мітинги під Верховну Раду вранці 13 листопада. Одні виступали проти відкриття ринку землі, інші – проти тестування ліків на тваринах. Головний радикал Олег Ляшко не втратив можливості нагадати про себе і поставив перед парламентом труну зі свинею.

Коли з Ради вийшов народний депутат з фракції "Слуга народу" Жан Беленюк, розлючені протестувальники напали на нього і почали шарпати за куртку. Правоохоронцям довелося виводити політика з натовпу і захищати від активістів.

Проте, мітингувальники так просто не здалися, почали штовханину з поліцейськими і вигукували "ганьба".

Беленюка під Радою атакували розлючені мітингувальники: відео

Що передбачає законопроєкт про ринок землі?

Рада 13 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення. Відтак, з 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю с/г призначення, причому будь-якої форми власності – державної чи приватної.

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Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

Українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу