Під Радою проходить мітинг проти відкриття ринку землі, принесли свиню в труні: фото

Під будівлею Верховної Ради України активісти влаштували одразу два мітинги – одні виступають проти відкриття ринку землі, інші – проти тестування ліків на тваринах.

Вхід до Верховної Ради за периметром оточила поліція. Сутичок наразі немає.

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Мітингують представники політичної сили партії "Свобода", а труну зі свинею поставив головний радикал, який не пройшов до Ради, Олег Ляшко. Ця інсценізація символізує те, що закон про обіг землі вб’є сільське господарство, зокрема тваринництво.

Мітинги під Радою через відкриття ринку землі: фото журналістки 24 каналу Марії Писаренко

"Я не думаю, що це (відкриття ринку землі, – 24 канал) дасть можливість звичайним українцям купити цю землю, вона просто буде скуплена людьми, які зараз при владі",– зазначають протестувальники.

Зазначимо, що сьогодні, 13 листопада, депутати мають взятися за законопроєкти про ринок землі. Таке рішення ще в понеділок ухвалили на погоджувальній раді.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі?

Законопроєкт №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності.

Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

У цьому документі також прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак, не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі великі агрохолдери, які зараз орендують землю, також мають першочергове право її викупити.