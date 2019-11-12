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      Що українці думають про ринок землі: опитування

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      Що українці думають про ринок землі
      Що українці думають про ринок землі / Колаж 24 каналу

      Запровадження ринку землі є одним з найактуальніших питань для українців сьогодні. Уряд подав відповідний законопроєкт на розгляд парламенту, Президент України Володимир Зеленський звернувся з цим питанням до українців через відеоблог, країною досі проходять мітинги як прихильників, так і противників ініціативи, а ми вирішили запитати простих громадян, що вони думають про ринок землі в Україні.

      Нині в Україні діє мораторій-заборона на продаж сільськогосподарських земель. Він працює в Україні з 2001 року. Востаннє, його продовжили наприкінці 2018 року. Якщо новий законопроєкт про впровадження ринку землі запрацює, то мораторій, ймовірно скасують, з 1 жовтня 2020 року.

      До слова: Чому ринок землі важливий для України: позиція "Слуги народу"

      Сьогодні в різних куточках країни проходять акції, як прихильників, так і противників запровадження ринку землі в Україні. Востаннє, подібні мітинги провели 12 листопада під будівлею Верховної Ради України. Тоді одночасно мітингували і "за" впровадження ринку, і "проти" цього.

      Дивіться відео з мітингу щодо запровадження ринку землі: 


      12 листопада – день, коли законопроєкт мали б розглянути у Верховній Раді України. Днем раніше, 11 листопада, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, в якому назвав закріплене в Конституції право власності на землю "одним з найбільших обманів, які посіяли у свідомості громадян", а також нагадав, що права продавати землю не мають також громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Конго та Куби.

      Дивіться відеозвернення Зеленського до українців:

      Президент також заявив про правки, які мають внести до законопроєкту, згідно з якими купувати землю зможуть тільки українці та українські компанії. А от питання ринку землі для іноземців Володимир Зеленський запропонував винести на всеукраїнський референдум.

      Тому ми вирішили запитати українців, що вони думають про запровадження ринку землі в Україні, як вони ставляться до можливості відкритого ринку для іноземців та чи варто виносити подібні питання на всеукраїнський референдум.

      Відповіді киян дивіться у відео 24 каналу:


      А як вважаєте ви? 

       

       

      blog_ava
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Мораторій на продаж землі Ринок землі Володимир Зеленський Реформи Законодавство Верховна Рада
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