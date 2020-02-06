Між поліцією та мітингувальниками під Радою спалахнула суперечка: відео

Під Верховною Радою, де тривають масові протести проти запровадження відкритого ринку землі в Україні, спалахнула суперечка між мітингувальниками та поліцією діалогу.

Сварка супроводжувалася криками "Ганьба", повідомляє кореспондент 24 каналу.

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На масові протести під парламент вийшли понад тисяча людей. Серед учасників мітингу – мешканці різних регіонів, деяких привозили спеціальними автобусами.

Що таке поліція діалогу? Підрозділ поліції, який має на меті налагодити взаємодію з організаторами масових заходів від початку до кінця їх проведення. У їх обов'язки входить попередження конфліктних ситуацій, роз'яснення дій поліції та зупинення агресивних громадян не силовими методами.

Сварка між протестувальниками та поліцією діалогу: дивіться відео

Правоохоронці занесли шини (ймовірно, мітингувальників) під стіни Верховної Ради та розташувалися під нею – вздовж Маріїнського парку. Зазначимо, що 6 лютого поліція Києва посилила заходи безпеки, щоб забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці.

Поліцейські несуть шини під Верховну Раду: дивіться відео

Що відомо про впровадження ринку землі в Україні

Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали понал 4 тисячі правок до документа. Сьогодні, 6 лютого Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.

Які ключові правки внесли в законопроєкт?• Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

• Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

• Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.