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      Між поліцією та мітингувальниками під Радою спалахнула суперечка: відео

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      Полійцейські під Верховною Радою / 24 канал

      Під Верховною Радою, де тривають масові протести проти запровадження відкритого ринку землі в Україні, спалахнула суперечка між мітингувальниками та поліцією діалогу.

      Сварка супроводжувалася криками "Ганьба", повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Важливо! Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського

      На масові протести під парламент вийшли понад тисяча людей. Серед учасників мітингу – мешканці різних регіонів, деяких привозили спеціальними автобусами.

      Що таке поліція діалогу? Підрозділ поліції, який має на меті налагодити взаємодію з організаторами масових заходів від початку до кінця їх проведення. У їх обов'язки входить попередження конфліктних ситуацій, роз'яснення дій поліції та зупинення агресивних громадян не силовими методами.

      Сварка між протестувальниками та поліцією діалогу: дивіться відео

      Правоохоронці занесли шини (ймовірно, мітингувальників) під стіни Верховної Ради та розташувалися під нею – вздовж Маріїнського парку. Зазначимо, що 6 лютого поліція Києва посилила заходи безпеки, щоб забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці.

      Поліцейські несуть шини під Верховну Раду: дивіться відео

      Що відомо про впровадження ринку землі в Україні

      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали понал 4 тисячі правок до документа. Сьогодні, 6 лютого Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.

      Які ключові правки внесли в законопроєкт?• Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Поліція Ринок землі Протести
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