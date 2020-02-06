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      Между полицией и митингующими под Радой вспыхнул спор: видео

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      Полицейские под Верховной Радой / 24 канал

      Под Верховной Радой, где продолжаются массовые протесты против введения открытого рынка земли в Украине, вспыхнул спор между митингующими и полицией диалога.

      Ссора сопровождалась криками "Позор", сообщает корреспондент 24 канала.

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      На массовые протесты под парламент вышли более тысячи человек. Среди участников митинга – жители разных регионов, некоторых привозили специальными автобусами.

      Что такое полиция диалога?Подразделение полиции, которое имеет целью наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий от начала до конца их проведения. В их обязанности входит предупреждение конфликтных ситуаций, разъяснение действий полиции и остановка агрессивных граждан не силовыми методами.

      Ссора между протестующими и полицией доверия: смотрите видео

      Присутствующие правоохранители занесли шины (вероятно, митингующих) под стены Верховной Рады и расположились под ней – вдоль Мариинского парка. Отметим, что 6 февраля полиция Киева усилила меры безопасности, чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице.

      Полицейские несут шины под Верховную Раду: смотрите видео

      Что известно о внедрении рынка земли в Украине

      Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч правок к документу. Сегодня, 6 февраля Рада планирует рассматривать все эти поправки и голосовать за законопроект.

      Какие ключевые правки внесли в законопроект?• Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составил 200 тысяч гектаров.

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Рынок земли Новости Украины Верховная Рада Полиция Протесты
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