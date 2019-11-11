Чому ринок землі важливий для України: позиція "Слуги народу"

Іноземці зможуть купувати українську землю тільки після проведення референдуму. Зараз депутати розробляють законопроєкт про види та механізми такого голосування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Водночас, Рада має взятись за законопроєкт про скасування мораторію.

Володимир Зеленський зробив звернення, в якому заспокоїв противників продажу землі, що без референдуму іноземці не матимуть права купити її. Наразі в основному законопроєкті така можливість передбачена, але з 2024 року.

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"Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі і ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі", – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Знову відкласти питання і продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі вимагали "Батьківщина", "За життя" та "За майбутнє".

Створення великої олігархічної моделі, привласнення сільськогосподарської землі, де декілька корпорацій буквально зможуть володіти Україною,

– розповіла голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Люди просто бояться цього закону, тому наша позиція зняти його з розгляду і розглянути з урахуванням думки суспільства", – повідомив співголова фракції "За життя" Юрій Бойко.



Юрій Бойко

Протестували проти ухвалення законопроєкту сьогодні і на вулицях в 13 областях. Попри це, вже цього тижня Рада розглядатиме законопроєкт в залі в першому читанні. За це проголосувала більшість присутніх на погоджувальній Раді.

У "Слузі народу" впевнені, що від запуску ринку фермери лише виграють. Адже зараз агрохолдинги орендують в них землю за копійки і це має якраз змінитись. Водночас, вважають, що це має дати і поштовх економіці загалом. Також кажуть, що до другого читання побажання фермерів врахують. В законопроєкті передбачається, що першочергове право купівлі матимуть компанії, які вже займалися аграрним бізнесом до цього.

Купувати землю зможуть, як окремі громадяни так і компанії. Обмеження на об'єми теж встановлені – до пів відсотка землі по країні й до 8% в області в одні руки.

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Водночас, крім цього законопроєкту мають ухвалити ще і той, який має запобігти рейдерству після зняття мораторію на продаж. Який згідно з проєктом скасовується з 1 жовтня 2020 року. Він був встановлений майже 20 років тому і практично щорічно продовжувався.



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

Що відомо про ринок землі в Україні та що може змінитись?25 вересня уряд вніс законопроєкт №2178 про обіг земель сільськогосподарського призначення до Верховної Ради. Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільгосппризначення всіх форм власності. Тому в уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.



Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.