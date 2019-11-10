Світовий банк заявив, що таки настав час земельної реформи в Україні

Повну підтримку Світовий банк висловив ідеї відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. Таку земельну реформу запланував український уряд.

Представництво Світового банку в Україні у своєму фейсбуці опублікувало пост під заголовком: "Час земельної реформи настав".

Раніше прем'єр Гончарук пояснив, як ринок землі пов'язаний з державним боргом України

У повідомленні мовиться про те, для чого потрібна така земельна реформа:

► Щоб українські фермери могли купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

► Щоб вони мали доступ до кредитів.

► Щоб фермери мали можливість інвестувати.

► Щоб вони могли збільшити кількість джерел доходів.

► Щоб власники землі могли отримати належний їм прибуток за свій найцінніший актив.

У Світовому банку вважають, що "реформа підвищить рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни".

Звернули увагу в СБ й на те, що завдяки реформі можна буде "обмежити концентрацію землі в одних руках, припинити рейдерські атаки і надати фінансову допомогу малим фермерам".

Тим часом керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне вважає, що поспіх у земельній реформі недоречний.

"Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім – настав час земельної реформи", – підсумували у Світовому банку.

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