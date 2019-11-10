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      Світовий банк заявив, що таки настав час земельної реформи в Україні

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      Світовий банк підтримав необхідність земельної реформи в Україні
      Світовий банк підтримав необхідність земельної реформи в Україні / uatv.ua

      Повну підтримку Світовий банк висловив ідеї відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. Таку земельну реформу запланував український уряд.

      Представництво Світового банку в Україні у своєму фейсбуці опублікувало пост під заголовком: "Час земельної реформи настав".

      Раніше прем'єр Гончарук пояснив, як ринок землі пов'язаний з державним боргом України

      У повідомленні мовиться про те, для чого потрібна така земельна реформа:

      ► Щоб українські фермери могли купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.
      ► Щоб вони мали доступ до кредитів.
      ► Щоб фермери мали можливість інвестувати.
      ► Щоб вони могли збільшити кількість джерел доходів.
      ► Щоб власники землі могли отримати належний їм прибуток за свій найцінніший актив.

      У Світовому банку вважають, що "реформа підвищить рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни".

      Звернули увагу в СБ й на те, що завдяки реформі можна буде "обмежити концентрацію землі в одних руках, припинити рейдерські атаки і надати фінансову допомогу малим фермерам".

      Тим часом керуючий партнер ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне вважає, що поспіх у земельній реформі недоречний.

      "Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім – настав час земельної реформи", – підсумували у Світовому банку.

      Читайте також: Якою буде ціна на оренду та продаж землі після запровадження реформи: прогноз уряду

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Ринок землі Реформи Світовий банк
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