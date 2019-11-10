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      Всемирный банк заявил, что таки пришло время земельной реформы в Украине

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      Всемирный банк поддержал необходимость земельной реформы в Украине
      Всемирный банк поддержал необходимость земельной реформы в Украине / uatv.ua

      Полную поддержку Всемирный банк высказал идеи открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине. Такую земельную реформу запланировало украинское правительство.

      Представительство Всемирного банка в Украине в своем фейсбуке опубликовало пост под заголовком: "Время земельной реформы настало".

      Ранее премьер Гончарук объяснил, как рынок земли связан с государственным долгом Украины

      В сообщении говорится о том, для чего нужна такая земельная реформа:

      ► Чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
      ► Чтобы они имели доступ к кредитам.
      ► Чтобы фермеры имели возможность инвестировать.
      ► Чтобы они могли увеличить количество источников доходов.
      ► Чтобы владельцы земли могли получить положенное им прибыль за свой самый ценный актив.

      Во Всемирном банке считают, что "реформа повысит уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны".

      Обратили внимание в СБ и на то, что благодаря реформе можно будет "ограничить концентрацию земли в одних руках, прекратить рейдерские атаки и оказать финансовую помощь малым фермерам".

      Тем временем управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне считает, что спешка в земельной реформе неуместна.

      "Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, что стимулирует коррупцию, хватило всем – настало время земельной реформы", – подытожили во Всемирном банке.

       Читайте также: Какой будет цена на аренду и продажу земли после введения реформы: прогноз правительства

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Всемирный банк Реформы Рынок земли
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