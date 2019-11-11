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      Почему рынок земли важен для Украины: позиция "Слуги народа"

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      Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после проведения референдума. Сейчас депутаты разрабатывают законопроект о видах и механизмах такого голосования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. В то же время, Рада должна взяться за законопроект об отмене моратория.

      Владимир Зеленский сделал обращение, в котором успокоил противников продажи земли, что без референдума иностранцы не смогут купить ее. Сейчас в основном законопроекте такая возможность предусмотрена, но с 2024 года.

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      "Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли и участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

      Снова отложить вопрос и продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли требовали "Батькивщина", "За жизнь" и "За будущее".

      Создание большой олигархической модели, присвоение сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций буквально смогут владеть Украиной,
      - рассказала председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

      "Люди просто боятся этого закона, поэтому наша позиция снять его с рассмотрения и рассмотреть с учетом мнения общества", - сообщил сопредседатель фракции "За жизнь" Юрий Бойко.

      Юрій Бойко
      Юрий Бойко

      Протестовали против принятия законопроекта сегодня и на улицах в 13 областях. Несмотря на это, уже на этой неделе Рада рассмотрит законопроект в зале в первом чтении. За это проголосовало большинство присутствующих на согласительном совете.

      В "Слуге народа" уверены, что от запуска рынка фермеры только выиграют. Ведь сейчас агрохолдинги арендуют у них землю за копейки и это должно как раз измениться. В то же время, считают, что это должно дать и толчок экономике в целом. Также говорят, что ко второму чтению пожелания фермеров учтут. В законопроекте предполагается, что первоочередное право покупки будут иметь компании, которые уже занимались аграрным бизнесом до этого.

      Покупать землю смогут как отдельные граждане, так и компании. Ограничения на объемы тоже установлены - до половины процента земли по стране и до 8% в области в одни руки.

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      В то же время, кроме этого законопроекта должны принять еще и тот, который должен предотвратить рейдерство после снятия моратория на продажу. Который согласно проекту отменяется с 1 октября 2020 года. Он был установлен почти 20 лет назад и практически ежегодно продлевался.

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?
      25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Рынок земли Владимир Зеленский Юрий Бойко Юлия Тимошенко - новости ВО Батькивщина Реформы
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