Что украинцы думают о рынке земли: опрос

Введение рынка земли является одним из самых актуальных вопросов для украинцев сегодня. Правительство подало соответствующий законопроект на рассмотрение парламента, Президент Украины Владимир Зеленский обратился с этим вопросом к украинцам через видеоблог, по стране до сих пор проходят митинги как сторонников, так и противников инициативы. Что они думают о рынке земли?

Сейчас в Украине действует мораторий-запрет на продажу сельскохозяйственных земель. Он работает в Украине с 2001 года. Последний раз, его продлили в конце 2018 года. Если новый законопроект о введении рынка земли заработает, то мораторий, вероятно отменят, с 1 октября 2020 года.

К слову: Почему рынок земли важен для Украины: позиция "Слуги народа"

Сегодня в разных уголках страны проходят акции как сторонников, так и противников введения рынка земли в Украине. Последний раз подобные митинги провели 12 ноября под зданием Верховной Рады Украины. Тогда одновременно митинговали и "за" внедрение рынка, и "против" этого.

Смотрите видео с митинга по внедрению рынка земли:

12 ноября – день, когда законопроект должны рассмотреть в Верховной Раде Украины. Днем ранее, 11 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором назвал закрепленное в Конституции право собственности на землю "одним из крупнейших обманов, которые посеяли в сознании граждан", а также напомнил, что права продавать землю не имеют также граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Конго и Кубы.

Смотрите видеообращение Зеленского к украинцам:

Президент также заявил о правках, которые должны внести в законопроект, согласно которым покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. А вот вопрос рынка земли для иностранцев Владимир Зеленский предложил вынести на всеукраинский референдум.

Поэтому мы решили спросить украинцев, что они думают о введении рынка земли в Украине, как они относятся к возможности открытого рынка для иностранцев и стоит ли выносить подобные вопросы на всеукраинский референдум.

Ответы киевлян смотрите в видео 24 канала:

А как считаете вы?