Несколько цитат из самого сообщения:

"Понимая важность этого земельного участка для культурного наследия Львова, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины готова передать земельный участок Курии Львовской Архиепархии Украинской греко-католической церкви, с полным соблюдением установленных законодательством процедур... Проблему львовских земель Госспецсвязи удалось сдвинуть с места и определить вектор, по которому стороны будут двигаться дальше для полного решения конфликтного вопроса".

Такая позиция должна была бы утешить общину города.

Первое, в Госспецсвязи наконец поняли важность участка для культурного наследия Львова.

Второе, "проблему львовских земель" наконец "удалось сдвинуть с места" и даже "определить вектор, по которому стороны будут двигаться дальше".

Третье, Госспецсвязь готова наконец передать участок ее законному и историческому владельцу - Церкви.

Казалось бы можно поставить точку и ждать хэппи-энда.

Но от этого заявления пахнет лицемерием и, к сожалению, слова Госспецсвязи противоречат их многолетним действиям по "конфликтному", как они сами отметили вопрос.

Коротко напомню, почему он конфликтный.

Исторический контекст

Митрополичьи сады имеют более чем столетнюю историю. До прихода советской власти они принадлежали Греко-католической церкви и были частью культурного пространства вокруг Собора Святого Юра. В 1946 году советская власть начала преследование Церкви и конфисковала эти земли, превратив их в территорию для установки глушилок. Они имели единственную цель - перекрывать "враждебные голоса" свободного мира.

За более чем 30 лет независимости Украины Госспецсвязь, как "наследник" советского имущества, абсолютно ничего не делал с этими землями: ни в юридическом, ни в практическом плане. В свою очередь Церковь и община Львова неоднократно обращались в государственную службу с просьбой вернуть им историческую собственность

В 2020 году Львовский городской совет, согласно действующему законодательству, принял решение вернуть земли законным владельцам. И тут Госспецсвязь вдруг "проснулся", начал оспаривать это решение, заявив свои претензии на сады. Годы судебной волокиты не изменили их позиции, даже после решения Верховного Суда Украины в июне этого года, которое окончательно закрепило землю за Церковью.

Это почему-то не стало точкой.

Суды вместо действий

Вместо выполнения решения Верховного Суда, львовяне увидели очередную волну судебных процессов. Хотя еще раньше, по инициативе городского головы Львова, были направлены десятки (!) предложений об урегулировании конфликта мирным путем. Даже в январе этого года под руководством Премьер-министра Украины по этому поводу проводились совещания.

Бывший руководитель Госспецсвязи год назад получает о подозрении в завладении бюджетными средствами, Кабмин его увольняет, но похоже верная "традиции" брать не свое это госучреждение не может успокоиться и выбирает странный путь "понимания": сначала забрать, а потом уже, мол, отдать. Понять суть этой тактики не сложно..

Вопрос чести

В конце хочу обратиться непосредственно к Госспецсвязи:

Если вы действительно поняли, что Митрополичьи сады принадлежат Церкви, и вы готовы их наконец передать то просто выполните решение Верховного суда Украины.

Вы пренебрегали этими землями десятки лет. Не реагировали на позицию общины Львова и на десятки писем от городского головы.

Вы получили от общины города имущество в центре Львова, но свое обязательство не выполнили – Библиотеку Шептицкого Церкви не вернули.

Прекратите наконец глумиться над решением Верховного Суда, исторической справедливостью, честью и достоинством общины.

Город ждет решения этих вопросов без манипуляций и юридических игр.

Надеюсь, что этот мрак позора рассеется как можно быстрее.

Просто возьмите и верните Церкви то, что отобрали у нее коммунисты.