Свое обращение к православным христианам глава Церкви опубликовал в соцсетях. Эпифаний призвал прощать и просить прощения.
По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Следует забыть предыдущие споры. – митрополит
В чем должно состоять прощение в нынешних условиях войны? Оно должно проявляться в том, что забыв предыдущие споры и раздоры мы должны сплотиться вокруг единой цели – победы над агрессором,
– сказал Эпифаний.
В условиях войны, считает глава ПЦУ, все становится второстепенным. На первый план выходят дела милосердия, жертвенность, помощь и взаимная поддержка.
Война изменяет сущность поста
Война, подчеркнул митрополит, кардинально изменяет форму поста, но не может изменить его сущность – самоограничение ради духовного совершенства. Эпифаний призвал молиться – кто как умеет: собственными словами или словами молитв. Глава Церкви верит, что молитва разрушит враждебные намерения.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!