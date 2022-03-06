Своє звернення до православних християн глава Церкви опублікував у соцмережах. Епіфаній закликав прощати самим та просити прощення.

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В чому має полягати прощення в нинішніх умовах війни? Воно має виявлятися в тому, що забувши попередні суперечки та розділення ми маємо згуртуватися навколо єдиної мети – перемоги над агресором,

– сказав Епіфаній.

В умовах війни, вважає глава ПЦУ, все стає другорядним. На перший план виходять справи милосердя, жертовність, допомога і взаємна підтримка.

Війна змінює сутність посту

Війна, наголосив митрополит, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність – самообмеження заради духовної досконалості. Епіфаній закликав молитись – хто як вміє: чи власними словами, чи словами молитов. Глава Церкви вірить, що молитва зруйнує ворожі наміри.

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