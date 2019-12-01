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      Митрополит Эпифаний встречался с Бакановым: фото и детали

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      Глава ПЦУ Эпифаний встречался с Бакановым / ПЦУ

      Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. Стороны обсудили ряд вопросов, среди них – межконфессиональные и межрелигиозные отношения в государстве.

      Встреча состоялась 1 декабря, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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      На ней также присутствовали дипломатический советник Службы безопасности Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

      Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве,
      – говорится в сообщении.

      Глава ПЦУ и глава СБУ определили, что "все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основаниях действующего украинского законодательства".

      Кроме того, стороны обсудили ситуацию в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Епифаний также рассказал гостям о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви.

      Отметим, 23 октября Епифаний в рамках визита в Соединенные Штаты Америки встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Тогда глава ПЦУ рассказал о том, что в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают права человека, среди прочего – на свободу вероисповедания.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Епифаний Православная церковь Украины Иван Баканов СБУ
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