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      Митрополит Епіфаній зустрічався із Бакановим: фото і деталі

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      Глава ПЦУ Епіфаній зустрічався із Бакановим / ПЦУ

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з головою Служби безпеки Іваном Бакановим. Сторони обговорили низку питань, серед них – міжконфесійні та міжрелігійні відносин у державі.

      Зустріч відбулася 1 грудня, про це повідомила пресслужба СБУ.

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      На ній також були присутніми дипломатичний радник Служби безпеки Валерій Гребенюк та представник юридичного відділу ПЦУ Мар’ян Мартинюк.

      Сторони обговорили низку актуальних питань щодо міжконфесійних та міжрелігійних відносин в нашій державі,
      – мовиться у повідомленні.

      Глава ПЦУ і очільник СБУ визначили, що "усі міжконфесійні процеси мають відбуватися мирним шляхом та на підставах чинного українського законодавства".

      Окрім того, сторони обговорили ситуацію в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Епіфаній також розповів гостям про становлення та розвиток помісної Української Православної Церкви.

      Зазначимо, 23 жовтня Епіфаній у межах візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся із державним секретарем США Майком Помпео. Тоді глава ПЦУ розповів про те, що в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу грубо порушують права людини, серед іншого – свободу віросповідання. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Православна церква України Епіфаній Релігія СБУ Іван Баканов
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