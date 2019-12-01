Митрополит Епіфаній зустрічався із Бакановим: фото і деталі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з головою Служби безпеки Іваном Бакановим. Сторони обговорили низку питань, серед них – міжконфесійні та міжрелігійні відносин у державі.

Зустріч відбулася 1 грудня, про це повідомила пресслужба СБУ.

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На ній також були присутніми дипломатичний радник Служби безпеки Валерій Гребенюк та представник юридичного відділу ПЦУ Мар’ян Мартинюк.

Сторони обговорили низку актуальних питань щодо міжконфесійних та міжрелігійних відносин в нашій державі,

– мовиться у повідомленні.

Глава ПЦУ і очільник СБУ визначили, що "усі міжконфесійні процеси мають відбуватися мирним шляхом та на підставах чинного українського законодавства".

Окрім того, сторони обговорили ситуацію в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Епіфаній також розповів гостям про становлення та розвиток помісної Української Православної Церкви.

Зазначимо, 23 жовтня Епіфаній у межах візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся із державним секретарем США Майком Помпео. Тоді глава ПЦУ розповів про те, що в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу грубо порушують права людини, серед іншого – свободу віросповідання.