Митрополит посоветовал, как в этом году святить корзинки на Пасху

В Православной церкви Украины приняли синодальное решение, которым регламентируется поведение верующих, священников и епископов в храме. Уже несколько недель богослужения проводят в закрытом режиме. В общем в церкви должно находиться не более 10 человек. На Пасху службы также будут проводить онлайн.

А те ограничения, которые сейчас есть в Украине, будут действительны и в церкви. Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко рассказал в программе "После всего" на 24 канале.

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По его словам, церковь придерживается всех норм карантина и санитарно-эпидемических требований. Также нет тесного контакта с предметами церковного обихода.

"Особый подход и к причастию – верующие причащаются самостоятельно. Желающим тело Христово дают отдельно в руки", – отметил Драбинко.



Александр Драбинко / Фото с фейсбук-страницы Александра Драбинко

Священнослужитель сообщил, что на Пасху, как и на Вербное воскресенье, богослужение будет транслироваться онлайн. Также митрополит дал свои рекомендации относительно празднования Пасхи и освящения корзин.

Мое предложение – святить самостоятельно. Готовим корзины дома, смотрим трансляцию. В конце литургии будет молитва о благословении пасхального хлеба и подношений. Затем совместно с семьей надо прочитать "Отче наш". Окропить корзину надо крещенской водой, она есть в каждой православной семье дома,

– рассказал митрополит Драбинко.

Он также отметил, что церковь будет открыта круглосуточно. Но толпы людей не ждут, поскольку люди подходят к этому вопросу сознательно.



Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

На вопрос ведущего: "Могут ли священники ПЦУ ездить по улицам и святить куличи людям, которые будут выходить на дорогу", митрополит ответил, если местный епископ благословит такое решение, то это возможно. Он же подчеркнул, что отвечает только за собор, в котором совершает богослужения.