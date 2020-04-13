Митрополит порадив, як цьогоріч святити кошики на Великдень

У Православній церкві України прийняли синодальне рішення, яким регламентується поведінка вірян, священників та єпископів у храмі. Вже кілька тижнів богослужіння проводять у закритому режимі. Загалом у церкві повинно перебувати не більше, ніж 10 людей. На Великдень служби також проводитимуть онлайн.

А ті обмеження, які зараз є в Україні, будуть чинними і у церкві. Про це митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко розповів у програмі "Після всього" на 24 каналі.

Важливо Їхній приклад надихатиме інших, – Cадовий про тестування священників на COVID-19

За його словами, церква дотримується всіх норм карантину й санітарно-епідемічних вимог. Також немає тісного контакту з предметами церковного вжитку.

"Особливий підхід і до причастя – віряни причащаються самостійно. Охочим тіло Христове дають окремо в руки", – зазначив Драбинко.



Олександр Драбинко / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Драбинка

Священнослужитель повідомив, що на Великдень, як і на Вербну неділю, богослужіння транслюватиметься онлайн. Також митрополит дав свої рекомендації щодо святкування Пасхи й освячення кошиків.

Моя пропозиція – святити самостійно. Готуємо кошики вдома, дивимося трансляцію. Наприкінці літургії буде молитва про благословення великоднього хліба і приношень. Потім спільно із сім’єю треба прочитати "Отче наш". Окропити кошик треба хрещенською водою, вона є в кожній православній родині вдома,

– розповів митрополит Драбинко.

Він також зазначив, що церква буде відкритою цілодобово. На натовпи людей не очікують, оскільки люди підходять до цього питання свідомо.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

На запитання ведучого: "Чи можуть священники ПЦУ їздити вулицями і святити паски людям, які виходитимуть на дорогу", митрополит відповів, якщо місцевий єпископ благословить таке рішення, то це можливо. Він же наголосив, що відповідає лише за собор, у якому звершує богослужіння.