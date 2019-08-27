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      Международную премию им. Ивана Франко вручили на родине Великого Каменяра

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      Международную премию им. Ивана Франко вручили на родине Великого Каменяра

      Во вторник, 27 августа, в 163-ю годовщину со дня рождения Ивана Франко, в Дрогобыче произошло событие, собравшее ученых Украины, Италии, Австрии, Словакии, известных франкознавцев, общественность, семью Великого Каменяра и высокопоставленных гостей, – VI торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии имени Ивана Франко.

      Ею награждают ученых за исследования, достижения и открытия в области украинистики и социально-гуманитарных наук.

      Из 27 научных работ в двух номинациях, которые были поданы на премию в 2019 году, монографию авторства доктора филологии Миланского университета Марии Грации Бартолина "Познай самого себя. Неоплатонические источники в творчестве Г. С. Сковороды" была признана лучшей в номинации "За весомые достижения (достижение) в области украинистики". В другой номинации премия присуждена не была, поскольку ни одна из представленных монографий не набрала необходимое количество баллов.

      Поэтому член международного жюри – доктор философских наук Евгений Быстрицкий представил лауреатскую работу широкой общественности, а доктор педагогических наук Петер Штегер из Австрии и доктор исторических наук Симоне Беллецца из Италии рассказали о критериях, согласно которым оценивались научные работы, ознакомили с претендентами на премию в номинации "За весомые достижения (достижение) в области социально-гуманитарных наук" и подчеркнули важность премии в развитии гуманитаристики и украинистики в частности.

      В приветственном слове директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус отметил, что деятельность и миссия Фонда нашли поддержку среди украинских и зарубежных ученых, в частности Канады и Европы. Так, за четыре года существования на премию претендовали 70 научных и 6 авторских коллективов из Украины, Австрии, Италии, Канады, Великобритании, Германии, Финляндии, Испании, Грузии, Израиля, Польши и Сербии.

      Игорь Курус также поблагодарил благотворителей, внесших свои средства в премиальный фонд Международной премии имени Ивана Франко, который в этом году составил 200 тысяч гривен, и поддержавших устойчивое развитие важного украинского дела в мире.

      Церемония завершилась исполнением государственного гимна Украины, после чего все участники приняли участие в возложении цветов к памятнику Ивану Франко.

      Мероприятие было организовано Международным фондом Ивана Франко совместно с Дрогобычским городским советом при поддержке Международного фонда "Возрождение".

      Напомним, Международная премия им. Ивана Франко является почетным признанием научных открытий, весомых достижений и значительных заслуг ученых в области общественных наук и украинистики. Премию основал в 2015 году внук Каменяра – Роланд Франко.

      В 2016 году премию получил Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-пенсионер Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви.

      В 2017 году лауреатом стал профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов – Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко – Олег Шаблий.

      В 2018 году победу одержала профессор Украинского католического университета (Львов) и Украинского свободного университета (Мюнхен) Ярослава Мельник, и доцент кафедры Восточно истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми.

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      Теги: Новости Украины
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