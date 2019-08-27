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      Міжнародну премію ім. Івана Франка вручили на батьківщині Великого Каменяра

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      Міжнародну премію ім. Івана Франка вручили на батьківщині Великого Каменяра

      У вівторок, 27 серпня, у 163-тю річницю від дня народження Івана Франка, у Дрогобичі відбулася подія, яка зібрала науковців України, Італії, Австрії, Словаччини, відомих франкознавців, громадськість, родину Великого Каменяра та високоповажних гостей, – VI урочиста церемонія нагородження Лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.

      Нею нагороджують науковців за дослідження, здобутки та відкриття у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.

      Із 27 наукових робіт у двох номінаціях, які було подано на премію у 2019 році, монографію авторства доктора філології Міланського університету Марії Грації Бартоліні "Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди" було визнано найкращою у номінації "За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики". В іншій номінації премію присуджено не було, оскільки жодна із представлених монографій не набрала необхідну кількість балів.

      Відтак член міжнародного журі – доктор філософських наук Євген Бистрицький представив лауреатську роботу на широкий загал, а доктор педагогічних наук Петер Штегер з Австрії і доктор історичних наук Сімоне Беллецца з Італії розповіли про критерії, згідно з якими оцінювались наукові праці, ознайомили із претендентами на премію у номінації "За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук" і підкреслили важливість премії в розвитку гуманітаристики і україністики зокрема.

      У вітальному слові директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус зазначив, що діяльність і місія Фонду знайшли підтримку серед українських і закордонних вчених, зокрема Канади та Європи. Так, за чотири роки існування на премію претендували 70 науковців і 6 авторських колективів з України, Австрії, Італії, Канади, Великобританії, Німеччини, Фінляндії, Іспанії, Грузії, Ізраїлю, Польщі та Сербії.

      Ігор Курус також подякував благодійникам, що внесли свої кошти до преміального фонду Міжнародної премії імені Івана Франка, який цього року становив 200 тисяч гривень, і підтримали сталий розвиток важливої української справи у світі.

      Церемонія завершилася виконанням державного Гімну України, після чого усі учасники взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Іванові Франку.

      Захід був організований Міжнародним фондом Івана Франка спільно з Дрогобицькою міською радою за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

      Нагадаємо, Міжнародна премія ім. Івана Франка є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків та значних заслуг науковців в галузі суспільних наук та україністики. Премію заснував у 2015 році онук Каменяра – Роланд Франко.

      У 2016 році премію отримав Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви.

      У 2017 році лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

      У 2018 році перемогу здобула професор Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.

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      Теги: Новини України
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