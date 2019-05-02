Мясные изделия подорожали в Украине: что и насколько

В Украине за год мясные изделия прибавили в цене 16%. Стоимость корзины этих изделий выросла от 958 гривен в 2018 году до 1110,8 гривен в 2019 году. Больше всего подорожали сардельки и сосиски, меньше – буженина и сырокопченая колбаса.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что специалисты посчитали стоимость мясной корзины по средним ценам крупных торговых сетей. В нее вошли по 1 килограмму буженины по-домашнему, сарделек молочных, сарделек с сыром, колбасы "Брауншвейгской" сырокопченой, варено-копченой колбасы салями и филейных сосисок.

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Насколько выросли мясные продукты?

Буженина по-домашнему выросла в цене на 12%. В апреле 2018 она стоила 241,9 гривен за килограмм, а в апреле 2019 – 270,9 гривен.



Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская" подорожала на 13%. От 326,5 гривен до 369,7 гривен за килограмм.



Колбаса салями варено-копченая добавила в цене 18%. От 109,6 гривен до 129,4 гривен за килограмм.



Сардельки молочные подорожали на 20%. От 63,9 гривен до 77,1 гривен за килограмм.



Сардельки с сыром стали дороже на 22%. От 115,2 гривен до 140,6 гривен за килограмм.



Сосиски филейные подорожали на 22%. От 101,1 гривен до 123,1 гривен за килограмм.

Таким образом, несоциальный корзину мясных изделий подорожал за год на 16% – с 958 гривен в 2018 году до 1110,8 гривен в 2019 году.

"Как видим продукты, которые являются самыми дешевыми в этом наборе, дорожали большими темпами, чем более дорогие. Это означает, что этот рынок полностью соответствует закону спроса-предложения. А покупательная способность только в последнее время начала расти быстрее уровня потребительской инфляции, что сдерживает отечественное производство и спрос", – отметил Дорошенко.