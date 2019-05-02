18:56
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      М'ясні вироби подорожчали в Україні: що і наскільки

      367 Читать новость на русском
      М'ясні вироби подорожчали в Україні за рік на 16%
      М'ясні вироби подорожчали в Україні за рік на 16% / Фото з відкритих джерел

      В Україні за рік м’ясні вироби додали в ціні 16%. Вартість кошика цих виробів зросла від 958 гривень у 2018 році до 1110,8 гривень у 2019 році. Найбільше подорожчали сардельки і сосиски, менше – буженина та сирокопчена ковбаса.

      Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що фахівці порахували вартість м’ясного кошика за середніми цінами великих торговельних мереж. До нього увійшли по 1 кілограму буженини по-домашньому, сардельок молочних, сардельок із сиром, ковбаси "Брауншвейської" сирокопченої, варено-копченої ковбаси салямі та філейних сосисок.

      Читайте також: Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині

      Наскільки зросли м'ясні продукти?

      Буженина по-домашньому зросла у ціні на 12%. У квітні 2018 року вона коштувала 241,9 гривень за кілограм, а в квітні 2019 року – 270,9 гривень.

      Ковбаса сирокопчена "Брауншвейська" подорожчала на 13%. Від 326,5 гривень до 369,7 гривень за кілограм.

      Ковбаса салямі варено-копчена додала у ціні 18%. Від 109,6 гривень до 129,4 гривень за кілограм.

      Сардельки молочні подорожчали на 20%. Від 63,9 гривень до 77,1 гривень за кілограм.

      Сардельки з сиром стали дорожче на 22%. Від 115,2 гривень до 140,6 гривень за кілограм.

      Сосиски філейні здорожчали на 22%. Від 101,1 гривень до 123,1 гривень за кілограм.

      Таким чином, несоціальний кошик м'ясних виробів подорожчав за рік на 16 % – із 958 гривень у 2018 році до 1110,8 гривень у 2019 році.

      "Як бачимо продукти, які є найдешевшими в цьому наборі, дорожчали більшими темпами, ніж більш дорогі. Це означає, що цей ринок повністю відповідає закону попиту-пропозиції. А купівельна спроможність лише останнім часом почала зростати швидше за рівень споживчої інфляції, що стримує вітчизняне виробництво та попит", – зазначив Дорошенко.

       

      blog_ava
      Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      сьогодні
      9506
      Теги: Новини України Гроші Ціни
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      сьогодні , 18:00 Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      Ірина Поліщук 1849
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сьогодні , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 862
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      704
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      сьогодні , 16:37 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      2345
      Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      сьогодні , 16:00 Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      9506
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук