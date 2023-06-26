Мне предложили высказать свое мнение. Охотно соглашусь, тем более, что я это уже сделал около месяца назад в тексте с пророческим заголовком "День Пригожина". Вот его фрагмент в буквальном смысле на злобу дня.

Обратите внимание "И король голый, и дом карточный": разведка объяснила, что означает мятеж Пригожина в России

Путин потерял контроль над конфликтом вагнеровцев и Минобороны

28.05.2023. Путин потерял контроль над конфликтом между ЧВК "Вагнер" и Минобороны, который он же сознательно породил год назад, чтобы повесить на генералитет всю ответственность за поражение в развязанной им (Путиным) войне. Пригожин сегодня выполняет уже не его заказ. Ну хотя бы потому, что своим звериным чутьем он сознает, что ему это невыгодно. Ни как бизнесмену, ни как главарю бандформирования.

И дело не в как бы случайно проброшенной им ремарке о счастливом дедушке, законченном Чудаке. Нужно быть действительно законченными чудаками, чтобы не услышать, что именно орет и хрипит городу и миру этот довольно характерный для крутых поворотов русской истории харизматический персонаж:

"Не мы придумали (а кто же именно, интересно?!) эту спецоперацию и развязали безмозглую пед*растическую братоубийственную войну. НЕ МЫ по-хамски прошлись сапогами по всей территории Украины. Не мы просрали под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом, Херсоном. Мы пришли спасать родину, когда она нас позвала. Мы освободили Артемовск, а Минобороны снова его просрет. Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться. Или мы повесим их на Красной площади.

Дети элиты жируют, а у простых людей дети приходят в цинке, разорванные на куски. Как в 1917 году, все закончится революцией. Солдаты порвут ж*пу тем, кто их бросил в эту трагедию. Наступит Варфоломеева ночь.

Украинцы же будут восстанавливать свои границы до 2014 года и сделают это легко".

Последние заявления Пригожина – эффективная ИПСО

Россыпь последних ярких выступлений Пригожина – не заказ Путина, а эффективно реализуемая многоходовая ИПСО, ставящая своей целью подготовить население России к неизбежному поражению в войне (возвращение к границам 1991 года).

"Человек из народа" Пригожин исключительно удачный выбор для фронтмена этой операции. Но осуществляет ее коллектив людей, обладающих не меньшими, чем у Пригожина, силовыми и финансовыми ресурсами. Их цель – удержать власть и огромную собственность (которыми они обладают в стране) и после ее поражения в войне.

Более того, даже увеличить и то и другое в результате черного передела собственности национал-предателей, которые уже назначены виновниками поражения. Не случайны поэтому и пугачевско-ленинские призывы Пригожина др*ть ж*пы жирующим на Рублевке. Др*ть ж*пы обязательно будут, но не стихийно, а исключительно по заранее утвержденному Комитетом Национального Спасения списку. Кстати, поместье жирующей семьи Пригожина в Санкт-Петербурге не уступает в своей безвкусной роскоши наиболее вызывающим рублёвским образцам.

Пригожину поручили важнейшую роль

Пригожину доверено сыграть важнейшую роль во всей этой операции. 30 миллионов российских военнообязанных с облегчением и с чувством глубокого удовлетворения встретят первый декрет новой власти – отмену путинского указа о мобилизации – и навсегда останутся ее горячими сторонниками. С ними нет проблем.

Но примерно 10–15 % населения – это убежденные Z-патриоты, настоящие долбанутые российские фашисты. Как им продать идею поражения и сохранить при этом власть? Вот тут-то и незаменим Пригожин. Все это полууголовное быдло видит в нем своего, с восторгом принимает антиэлитный поток сознания бандита-миллиардера, жадно хавает его настоящую правду. И эта правда тактично и бережно подводит их к идее капитуляции.

В конце пути он торжественно объявит им, что публичная казнь изменников родины Шойгу и Герасимова стала исторической победой русского духа в нашей "Третьей отечественной войне" против интервенции 60 держав: англосаксов и их сателлитов. И родину мы сохранили. И ядерное оружие, слава Богу, не пригодилось. В этом уже успел коллективный Пригожин успокоить собственное население и не в последнюю очередь Запад. Его очень доходчивая постоянная антиядерная риторика – первый внешнеполитический сигнал "новой" российской власти urbi et orbi: "Мы не **нутые".

На кого работает Пригожин

Так на кого же или, скорее, с кем же вместе работает Пригожин? Первой напрашивается кандидатура Юрия Ковальчука, ближайшего друга Путина, его геополитического гуру, внушившего властителю дерзкий замысел одним броском костей переиграть мировую историю – взять реванш над Западом за поражение СССР в III мировой (холодной) войне. Теперь, когда великий план Ковальчука провалился, бессмысленно цепляться за какие-то кусочки украинской территории. А "друг" Путин потерял для него свою сакральную ценность инструмента для уничтожения ненавистного Запада.

Да, Ковальчук окажется незаменим, когда потребуется убеждать Путина подписать указ о собственной отставке.

Но на первых ролях нужны фигуры все же более институциональные, способные напрямую отдавать приказы силовым структурам. Тем более что операция вступает, видимо, в практическую стадию.

Просматривается коллективный актор, которого я назвал бы ГКГБ — глубинный КГБ.

Видимо, ГКГБ стремится сейчас установить контроль над армией и прежде всего такими ее ключевыми для удержания власти структурами, как ССО и ГУ. Пригожин уже озвучил имена генерала армии и генерал-полковника, намеченных на должности министра обороны и начальника генерального штаба.

23 – 24 июня партия почетной капитуляции (ППК) провела активнейшее мероприятие. Российское государство предстало в глазах собственного населения и внешнего мира как классическое failed state. Апофеозом стало взятие уголовником-наемником без единого выстрела (и даже без кувалды) штаба ЮВО и угодливое поведение двух генерал-лейтенантов, руководивших именно из этого штаба войной в Украине. Если не выполнила свой долг охрана штаба, генералы должны были лично застрелить Пригожина из своего табельного оружия, а не балакать с ним на скамеечке.

ППК за эти 2 дня решила для себя две важнейших задачи.

Во-первых, она до смерти напугала Путина, который даже на какое-то время сбежал из Москвы на свою малую родину. Счастливый дедушка узнал, что нет у него ни верных силовиков, ни любящего его народа. Жители Ростова провожали вагнеровцев как героев уже после того, как Путин обрушился на них как на изменников родины.

Во-вторых, каждый россиянин окончательно убедился, в том, что из войны с Украиной такому государству надо как можно скорее выходить.

Так почему же Пригожин не взял Москву? А зачем? Все цели его активного мероприятия уже достигнуты. Лидеры ППК не собираются идти в высокие кремлевские кабинеты по трупам офицеров личной охраны Путина. Серьезные солидные люди войдут в них во исполнение легитимных указов и.о. Президента России Мишустина.

А как же личная безопасность самого Пригожина? А какие с ней проблемы? Конечно, он не поверил ни одному слову патентованных лжецов Путина и Лукашенко. Гарантии неприкосновенности на переходный период дали ему совсем другие люди. Среди них, возможно, и очень перспективный молодой политик Алексей Дюмин. Единственный из губернаторов Центральной России, между прочим, не записавший стандартный видеоролик с обличениями Пригожина.