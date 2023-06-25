Владимир Путин не смог заставить себя лично участвовать в этих переговорах, от которых зависело его будущее. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист и публицист, экс-депутат госдумы Александр Невзоров.

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У него есть очень удобный вассал. Формальная высота Лукашенко позволяет ему озвучить любые слова и мысли, которые передал ему Путин. Безусловно, Пригожин говорил не с Лукашенко.

Лукашенко был той живой куклой, которая говорит, что на этих переговорах Путина заместила. Я думаю, не надо ему придавать никакой роли это не играет,

– акцентировал Невзоров.

Не надо думать, что именно у Лукашенко были ключи от сердца Пригожина. Он в точности выполнял методики и поручения хозяина.

Зачем Лукашенко уехал в Беларусь – мы можем только догадываться. А это совершенно бессмысленно.

Невзоров о Лукашенко и ядерном оружии: смотрите видео

Беларусь – не ядерное государство

Ядерное оружие находится на территории Беларуси. Но никакой возможности управлять им нет.

"С таким же успехом его можно было передать Малайзии или папуасам. Единственное, что можно сделать, это взять его на плечи и попытаться вдесятером разбежаться и ударить этой ракетой в какую-то толстую стену. И все равно ничего не произойдет", – заверил Невзоров.

Это не передача оружия, а только использование Беларуси в качестве камерохранилища. Места, где можно безопасно расположить ядерное оружие, давно пережившее все сроки своего хранения.

Заметьте! В России испытание ядерного оружия не производилось с 1988 года. По всем мировым и советским правилам оно должно тестироваться раз в 17 лет. В ядерном оружии постоянно происходят сложные радиохимические реакции, которые могут полностью изменить его параметры.

Невзоров подчеркивает, что вся история очень анекдотична и шатка. Нельзя называть Беларусь ядерным государством.

"Главные зубы Пригожина им лично были вырваны, никто другой не смог бы это сделать. У него в России был невероятный авторитет, невероятная слава. Он был легальной силой вечного противостояния Кремлю. Он взял и все разрушил за один день, рассыпав все свое влияние, всю свою карьеру", – заметил оппозиционер.

В России уже начались обыски и аресты всех поклонников Пригожина. Дело в том, что Путин пообещал жизнь только самому Пригожину.

"Возможно, Пригожин действительно овладеет искусством выковыривания глаз из картофеля и вернется к своей профессии повара при дворе Лукашенко", – предположил Невзоров.

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